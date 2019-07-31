Widgets Magazine
تسجيل
22:38 31 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    الوشم في تونس

    الوشم في تونس... إرث أمازيغي يتجدد (صور)

    © Sputnik . Mariem Gdira
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قبل آلاف السنين كان الأمازيغ في تونس يستعملون الوشم كبديل عن غياب مواد التجميل، ويسمى باللغة الأمايزيغية "تكاز"، لكنه أيضا كان أداة للاتصال وإرسال الرسائل التي لا يمكن قولها علانية واليوم بدأ الوشم الأمازيغي يتلاشى.

    ولكن عددا كبير من نساء الأرياف والدواخل لازلن يضعن الوشم وبأشكال وحروف مختلفة، فعلامة (+) مثلا تعني (ت) أو أول حروف كلمة (تامطوث) أي امرأة جميلة باللغة الأمازيغية، كما أن الأمازيغ كانوا يستعملون الوشم كدليل على وصول الفتاة إلى سن الخصوبة أو كدلالة على خصوبة النسل.

    بدأت هذه العادات والتقاليد تندثر في تونس وأصبح الوشم الأمازيغي يقتصر على النساء الريفيات، علامات تثبت عمق التاريخ تلك التي ترتسم على جسد الأمازيغيات عبر أدوات بسيطة تتكون من إبرة وبعض المواد الأخرى منزلية الصنع تصنع من خلال خلط عدد من المواد للحصول على لون معين يتم تمريره عبر الثقوب التي تحدثها الإبرة لتتحول بعد الألم إلى صور متنوعة الأشكال.

    الوشم في تونس
    © Sputnik . Mariem Gdira
    الوشم في تونس

    مراحل تطور الوشم في عقلية التونسي

    عرف الوشم في تونس تحولات كبيرة جدا وتأثر كثيرا بالثقافة السائدة في كل فترة من الفترات فمثلا في تسعينات القرن الماضي كان الوشم الرجالي في تونس حكرا على خريجي السجون والبلطجية الذين كانوا يسعون من خلال الوشوم التي يرسمونها على أجسادهم إلى إثبات مدى عنفهم من خلال رسم رأس أسد أو نسر، أو مدى وحدتهم من خلال وشم منتشر في تونس في تلك الفترة باللغة الفرنسية "pas d’amis " بدون أصدقاء أو إثبات مدى تعلقهم بمحبوباتهم من خلال كتابة أسمائهمن على إجسادهم.

    لكن في بداية القرن الجديد إنتشر الوشم كثقافة عالمية في الولايات المتحدة بعد ظهور عدد من نجوم الراب على غرار الأمريكي بوشوم اللذين يرسمون أشكالا كثيرة في أجسادهم  إضافة إلى مشاهير كرة القدم والتمثيل.

    تسربت هذه الثقافة شيئا فشيئا في تونس واختلطت بالإرث الأمازيغي وكانت في بداية الأمر حكرا على الرجال وبرسوم محدودة جدا تكاد لا ترى، ولكن بعد ثورة 14 من يناير/كنون الثاني 2011 عرفت هذه الثقافة تطورا كبيرا وأصبحت النساء أيضا تزين أجسادهن بالوشوم بعد ظهور عدد من الممثلات والنجمات العربيات اللاتي تضعن وشوما.

    الوشم في تونس
    © Sputnik . Mariem Gdira
    الوشم في تونس

    تحول الوشم إلى حرفة

    تطور هذه الثقافة دفع بالبعض منهم إلى جعلها مهنة بعد تلقي تدريبات في رسم الوشوم وفتح مراكز خاصة برسم الوشوم يقول سيف بن شعبان (شاب عشريني) "أن هذا الوشم الثالث الذي يرسمه على جسده، مشيرا إلى أن الوشم في السابق كان حكرا على حكرا على البلطجية لكن اليوم اصبح ثقافة كاملة".

    يضيف سيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، "في كل وشم  أرسمه على جسدي تمكن قصة ما، لا أرسم وشوما في جسدي لأني أعجبت بصورة ما أو لتقليد فنان ما، الوشم بالنسبة لي هو لتوثيق شيء ما عايشته أو للتعبير عن أهمية قصة مررت بها في حياتي، كان الوشم قديما شيئا مكروها، اليوم أصبح الوشم شيئا محبذا وأضحى العديد من الشباب في تونس يضعون وشوما" في مختلف أنحاء أجسادهم.

    مراكز الوشم تنتشر في تونس

    يحي الرمضاني صاحب أحد مراكز الوشم في تونس العاصمة، أسس يحي هذا المركز بعد تلقي عدد كبير من دورات التدريب في رسم الوشم على الجسد. بعد سنوات من فتح المركز يقول بأنه تمكن من اكتساب سمعة جيدة لدى الشباب و حول نوعية حرفائه يقول يحي "اليوم يمكن القول أن جميع فئات المجتمع تضع وشوما الأمني، الطبيب، الأستاذ، أصبح الوشم ثقافة سائدة في تونس".

    ليحي قصة جعلته يقتحم عالم الوشم، فقبل عمله الحالي كان يحي يعمل في اختصاص تخرجه وهو تقني سامي لكنه بعد فترة إكتشف أن هذا العمل لا يمت له بصلة وهو ما دفعه إلى دخول عالم الوشم الذي اكتشفه بالصدفة، يتحدث يحي عن المصاعب التي واجهها بعد دخوله مجال الوشم "تعرضت للعديد من المتاعب في البداية، وحصلت نوع من القطيعة مع عائلتي بحجة أنهم كانوا يرفضون هذا العمل وهذا الاختصاص، هذا إضافة إلى عدم تقبل المجتمع التونسي لهذه الثقافة، ولكن مع كل تجربة هناك تضحية يجب أن تقدمها إخترت التضحية والمضي قدما في هذه المهنة واليوم أعتقد أنني أعيش وضعية أفضل بكثير".

    الوشم في تونس
    © Sputnik . Mariem Gdira
    الوشم في تونس

    ثقافة جديدة تلقى قبولا من الرجال والنساء

    بعد الثورة انتشر الوشم في تونس بطريقة لافتة وتغيرت معه نظرة التونسيين إلى الوشم، فبعد أن كان دليلا للحكم على الأفراد أصبح مجرد وسيلة للتعبير والتغيير .

    تطور النظرة إلى الوشم جعلت العديد من النساء يقدمن عليه شأنهم في ذلك شأن الرجال على حد السواء ، حتى أنه أصبحت هناك وشوم خاصة بالنساء وأشهرها "الفراشة الحمراء على الكتف" والتي تنتشر بين نجمات السنما والغناء.

    سماح (اسم مستعار) تقول أنها في بادئ الأمر لم تكن فكرة أن ترسم وشما على جسدها تتجاوز مجرد الإعجاب إلى أنها في أحد الأيام ذهبت معه صديقتها التي قررت رسم وشم آخر إضافة إلى الكلمات التي رسمتها قبل سنة على كتفها الأيسر باللغة الانجليزية والتي تؤكد فيها بأن السعادة لا نشعر بها إلا عندما نتشاركها، حضرت سماح جلسة الوشم  واكتشفت رسوما كثيرة وبعد أشهر قررت سماح رسم هي الأخرى وشم على جسدها كتعبير عن الحب لحبيبها الذي تربطه بها علاقة وطيدة جدا وتقول سماح واصفة لحظة إتخاذ القرار "أنا انحدر من عائلة محافظة، ولكن في الآن نفسه كنت أشعر أنه يجب أن أضع هذا الوشم الذي سيربطني بحبيبي إلى الأبد".

    تضيف سماح في حديثها لـ"سبوتنيك"، "الناس يرون هذا الوشم على أنه صورة عادية ولكنني أراه شيئا مهما جدا بالنسبة لي، فهو يذكرني بأكثر الناس أهمية في حياتي".

    عرف الوشم في تونس تحولات كبيرة بدأت منذ آلاف السنين مع الأمازيغ، لينتقل من رسوم خاصة بالبلطجية و الخارجين على القانون إلى أداة للتعبير والتغيير، ولكن مهما كانت أصول الوشم في تونس يبقى ثقافة تعبر عن الشعب وجزء من هوية أمازيغية راسخة.

    انظر أيضا:

    فتاة كادت تفقد يدها بسبب الوشم بالحناء
    مصر... بعثة أثرية فرنسية تكشف أسرار المومياء "ذات الوشم" في الأقصر
    "الفضانية والوشم والوشوشانة"... تعرف على عادات الزواج في ليبيا
    الفراعنة كالعادة... اكتشاف أقدم وشم في التاريخ (صور)
    الوشم...ذكرى لا تمحى لزوار القدس (صور)
    الكلمات الدلالية:
    مجتمع, أخبار العالم العربي, وشم, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث مع أعضاء البعثة بعد الغوص إلى قاع خليج فنلندا بواسطة غواصة ش-308 (سيومغا)، 27 يوليو/ تموز 2019
    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر يوليو 2019
    صنع من قبل أمريكا.. الخراب في الشرق الأوسط
    صنع من قبل أمريكا.. الخراب في الشرق الأوسط
    مقاتلة سو-35 الروسية والمقاتلة إف-35أ الأمريكية
    مقاتلة "سو-35" الروسية و"إف-35أ" الأمريكية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك