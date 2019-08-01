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11:26 01 أغسطس/ أب 2019
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    فض اعتصام القيادة العامة في السودان

    المجلس العسكري السوداني يكشف رسميا قتلة التلاميذ في أحداث "الأبيض"

    © REUTERS / STRINGER
    العالم العربي
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    كشف عضو المجلس العسكري الانتقالي رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم، مرتكبي حادثة مدينة الأبيض التي قتل فيها 6 تلاميذ في الخرطوم.

    اعتصام في العاصمة السودانية الخرطوم ضد بقاء المجلس العسكري في السلطة
    © REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
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    وقال الفريق أول ركن جمال الدين، خلال بيان أصدرته اللجنة اليوم الخميس بمدينة الأبيض، إن "القوة التي كانت تحرس البنك السوداني الفرنسي هي التي قامت بإطلاق الرصاص الحي مما أدى إلى الخسائر المؤسفة التي تمثلت في 5 شهداء إضافة إلى شهيد آخر توفي اليوم بالخرطوم"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

    ولفت إلى أن عدد الجرحى بلغ 20، هم الآن بمستشفى الأبيض فيما غادر عدد من منهم المستشفى، موضحا أنه "تم التحفظ على جميع أفراد الحراسة وهم سبعة أفراد وحسب توجيه قيادة الدعم السريع تم رفتهم من القوة وتسليمهم لنيابة العامة بولاية شمال كردفان وذلك لإكمال الإجراءات والمحاكمة".

    وقال إن "قيادة المجلس العسكري الانتقالي وجهت بالإسراع في تكملة الإجراءات القانونية ومحاكمة المتهمين الذين تسببوا في هذه الأحداث المؤسفة وليس هناك كبير على القانون".

    وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، المقربة من المعارضة، قد أعلنت مقتل 6 أشخاص خلال مظاهرات جرت بمدينة الأبيض احتجاجا على سوء الخدمات وتردي حالة المرافق العامة.

    وقال شاهد عيان، لوكالة "سبوتنيك": "عشرات المتظاهرين من طلاب مدارس الثانويات خرجوا في احتجاجات سلمية بسبب تردي الأوضاع الخدمية، حيث قامت الجهات الأمنية بمحاصرة التظاهرة بقرب منطقة السوق حتى لا تمدد نطاق التظاهرات، لكن تفاجأ المتظاهرون والقوات الأمنية بإطلاق للنار مباشرة من مجهولين اتجاه المتظاهرين من مباني مجاورة للتظاهرة مما تسبب في حالة من الفوضى".

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