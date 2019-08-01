غريفيث قلق إزاء تصاعد العنف والاعتداءات في عدن وصعدة

أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الخميس، عن قلقه البالغ إزاء مقتل العشرات جراء تصاعد العنف في اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال غريفيث بتغريدة على "تويتر": "أشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف في اليمن والاعتداءات في عدن اليوم، وصعدة يوم الإثنين، التي أودت بحياة العشرات بمن فيهم المدنيون والأطفال".

اشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف في #اليمن والاعتداءات في #عدن اليوم و#صعدة يوم الاثنين، التي أودت بحياة العشرات بمن فيهم المدنيون والأطفال. أدعو الأطراف إلى الايفاء بالتزامها بالسلام وبذل المزيد من الجهود من أجل التوصّل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن — OSE_Yemen (@OSE_Yemen) August 1, 2019

ودعا المبعوث الأممي "الأطراف إلى الوفاء بالتزامها بالسلام"، حاثاً إياها على "بذل المزيد من الجهود من أجل التوصّل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن".

وكان 49 عسكرياً يمنياً قد قتلوا في وقت سابق اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، جراء هجوم بسيارة مفخخة استهدف مركز شرطة مديرية الشيخ عثمان، وقصف شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بصاروخ باليستي وطائرة مفخخة مسيرة على عرض في معسكر الجلاء في مديرية البريقة غرب عدن.

يأتي ذلك عقب يومين من مقتل 14 مدنياً بينهم 4 أطفال وإصابة 26 آخرين، بقصف استهدف سوقاً في مديرية قطابر شمال غربي صعدة، اتهمت جماعة "أنصار الله" الجيش السعودي بشنه، فيما قالت الحكومة اليمنية إن الجماعة نفذته بصواريخ الكاتيوشا.