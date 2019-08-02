إغلاق مراكز للمهاجرين شرقي ليبيا

قررت السلطات الليبية إغلاق عدد من مراكز المهاجرين غير الشرعيين، شرقي البلاد وإطلاق سراح من فيها.

وعزت السلطات الليبية هذا القرار إلى عدم قدرتها على ضمان الأمن بعد الهجوم الذي تعرض له أحد هذه المراكز في مدينة تاجوراء، شرقي البلاد؛ بحسب وكالة "فرانس 24".

CC BY 4.0 / The Ministry of Defence of the Russian Federation ليبيا تفرج عن بحارة روس محتجزين منذ 2016 ليبيا مركز عبور أساسي للمهاجرين الأفارقة، الراغبين في عبور المتوسط نحو أوروبا.

وفي سياق متصل، أعلن المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة" التابع للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، صباح اليوم الجمعة، استهداف سلاح الجو الليبي تجمعات لقوات حكومة الوفاق في مدينة سرت.

وقال المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة"، في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه:

إن السلاح الجوي لقواتنا المسلحة يوجه ضربات مباشرة لتجمعات الميليشيات الإرهابية في جبهة عمليات تحرير سرت.

ولم يذكر المركز الإعلامي تفاصيل أكثر حول الأماكن التي استهدفها سلاح الجو الليبي في مدينة سرت.

وتدور في العاصمة الليبية، طرابلس، ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي، وقوات تابعة لحكومة الوفاق خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.