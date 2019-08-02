الإمارات توجه تحزيرا مهما لمواطنيها في إندونيسيا

وجهت سفارة دولة الإمارات في جاكرتا، اليوم الجمعة، تحذير مهما لجميع لمواطنيها.

ودعت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، مواطنيها بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن شواطئ بانتين وجزيرة سومطرة لوقوع زلزال بقوة 7،4 درجة.

وقالت بيان نشره الحساب "تهيب سفارة دولة الإمارات في جاكرتا جميع المواطنين بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن شواطئ بانتين وجزيرة سومطرة لوقوع زلزال بقوة 7،4 درجة في منطقة سومور بانتين واحتمال وقوع تسونامي".

تهيب سفارة دولة الإمارات في جاكرتا جميع المواطنين بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن شواطئ بانتين وجزيرة سومطرة لوقوع زلزال بقوة 7،4 درجة في منطقة سومور بانتين واحتمال وقوع تسونامي، للتواصل مع السفارة في الحالات الطارئة على الرقم: 215206528 62+ — @UAEEmbassyJakarta (@jakartaemb) August 2, 2019

يذكر أن جزيرة جاوة الإندونيسية تعرضت لزلزال قوي، اليوم الجمعة، بقوة 7.4 درجات.

ووقع الزلازل على عمق ضحل بلغ عشرة كيلومترات بالقرب من سواحل الجزيرة، وعلى مسافة تبلغ 147 كيلومترا من سومور جنوب غربي العاصمة جاكرتا، وأدى الزلزال إلى اهتزاز المباني في العاصمة الإندونيسية.