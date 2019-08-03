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13:48 03 أغسطس/ أب 2019
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    مناظر عامة للمدن العربية - الموصل، العراق مارس/ آذار 2019

    الخارجية العراقية لـ"سبوتنيك": الاجتماع الثلاثي يناقش ملفات الطاقة والإعمار مع مصر والأردن

    © Sputnik . Dmitriy Vinogradov
    العالم العربي
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    يعقد وزراء خارجية العراق ومصر والأردن اجتماعا ثلاثيا يوم الأحد 4 أغسطس/آب، بالعاصمة بغداد، في إطار تعزيز العلاقات العربية.

    قال الدكتور أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية إن الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن غدا الأحد ببغداد يتناول أهم الملفات المشتركة.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، السبت، أن اللقاء الذي يضم وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم ونظيريه المصري والأردني، يتضمن التطرق لملفات عدة، في مقدمتها الطاقة والإسكان والزراعة والاستثمار والإعمار، وتطوير أطر الشراكة بين الدول الثلاثة، وكذلك تنويع الدوائر الاقتصادية التي تنعكس على شعوب الدول بمزيد من الاستقرار والتوازن.

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    © AP Photo / Jeff Widener
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    وأضاف أن اللقاء يتطرق أيضا إلى مجمل التطورات الأخيرة في مجمل المنطقة بشكل عام والبيت العربي بشكل خاص.

    وفيما يتعلق بملف الطاقة ومشروع إمداد أنبوب النفط العراقي عبر الأردن إلى مصر، وما إن كان سيتم مناقشته خلال اللقاء، أوضح الصحاف أن اللجان المشتركة العراقية الأردنية والمصرية العراقية تتابع كل الملفات التي لم تستكمل، وحال الوصول إلى مرحلة ما تشكل مؤشرات واضحة سيتم الإعلان عنها.

    وبشأن التوترات في المنطقة، أوضح الصحاف أن العراق عبر وزارة الخارجية العراقية، يلتزم رؤية استراتيجية عامة تدعم أي مسار للاستقرار والتهدئة في المنطقة، وأن هذا المسار لا يمكن أن يبنى إلا من خلال التوصل والحوارات المستمرة بين الأطراف الفاعلة على مستوى المنطقة، وأن موقف العراق المعلن والمؤكد دائما هو الالتزام بالحياد الإيجابي.

    واستطرد قائلا: "سنكون محورا وطرفا فاعلا في أي معادلة من شأنها إضفاء الاستقرار والتوازن، كما ندرك تماما أن المنطقة حساسة من العالم، ومن شأن العراق أن يأخذ دورا فاعلا في تعزيز مواطن الاستقرار، ومن جهة أخرى فغن موقفنا من القضية السورية مؤكد وثابت منذ اليوم الأول، وهو الحفاظ على وحدة سوريا وتمكين آليات الحوار السوري".

    وبحسب وزارة الخارجية العراقية يتبادل المجتمِعون الرؤى، والأفكار حول أهمّ القضايا ذات الاهتمام المشترَك، وتقييم مجمَل التطوّرات الإقليميّة، وضرورة الدفع بمسيرة التضامُن العربي بما يُساهِم في تحقيق آمال شُعُوب البلدان الثلاثة بالتنمية، والازدهار.

    ويعبر هذا الاجتماع عن حرص البلدان الثلاثة على التشاور المُستمِرّ حول سبل تعزيز التعاون، والتوصُّل إلى تحقيق التكامل في شتى المجالات، والبناء على مُخرَجات القمة الثلاثـيَّة التي جرت في القاهرة في وقت سابق بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي، ورئيس جمهوريّة مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وعاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله، لتحقيق الأهداف المشترَكة.

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