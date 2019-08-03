بعد بيان الكويت.. قطر تصدر تحذيرا عاجلا

أصدرت السفارة القطرية في تايلاند، اليوم السبت، تحذيرا لمواطنيها الموجودين في بانكوك، في أعقاب الانفجارات التي وقعت هناك صباح أمس الجمعة.

وغردت السفارة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تهيب سفارة قطر في مملكة تايلاند بالمواطنين المتواجدين في بانكوك، توخي الحيطة والحذر، في أعقاب الانفجارات التي حدثت صباح يوم الجمعة".

وأوضحت السفارة عن إطلاق خط ساخن لاستقبال أي بلاغات طارئة من المواطنين.

تهيب سفارة دولة قطر في مملكة تايلاند بالمواطنين المتواجدين في بانكوك، توخي الحيطة والحذر في أعقاب الانفجارات التي حدثت صباح يوم الجمعة.



وفي حال الطوارئ يرجى التواصل على الخط الساخن :



+66615102679 — سفارة قطر - بانكوك (@QatarEmb_BKK) August 2, 2019

ويأتي تحذير قطر، بعدما أھابت سفارة الكویت لدى تایلاند بمواطنيها الموجودین حالیا في العاصمة بانكوك، توخي الحیطة والحذر في أعقاب سلسلة الانفجارات التي وقعت صباح أمس الجمعة.

ودعت السفارة في بیان المواطنین الكویتیین، إلى الابتعاد عن أي جسم مشبوه والتعاون مع السلطات المحلیة في تایلاند، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

سمع دوي عدة انفجارات صغيرة في العاصمة التايلاندية بانكوك في ستة مواقع على الأقل اليوم الجمعة وأصيب اثنان من عمال النظافة في الشوارع بجروح طفيفة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام التايلاندية.

وبحسب رويترز، قالت الشرطة التايلاندية إنها تحقق في سبب الانفجارات، حيث سُمعت بعض الانفجارات في مكتب حكومي بالقرب من وسط بانكوك.

وقال ضابط شرطة كبير إن اثنين من عمال النظافة في الشوارع أصيبوا في ما يبدو بقنبلة محلية الصنع استخدمت في منطقة سوان لوانغ.

وقالت الشرطة التايلاندية يوم الخميس إنها عثرت على قنبلتين مزيفتين بالقرب من مكان اجتماع الأمن الإقليمي، مضيفة: إنه تم اعتقال رجلين فيما يتعلق بالقنابل المزيفة.

وتستضيف بانكوك حاليا اجتماعا لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) ونظرائهم من القوى العالمية بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وروسيا.