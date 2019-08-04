أمطار رعدية قد تطال مكة والمشاعر أثناء موسم الحج 

على الرغم من إطلاق المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أقوى تحذير بشأن الطقس ودرجات الحرارة خلال موسم الحج هذا العام، فإن هناك أخبار تشير إلى احتمال هطول أمطار رعدية أثناء هذا الموسم.

وذكر الموقع الإلكتروني "طقس العرب"، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تتزايد رقعة الأمطار الصيفية على القطاع الجنوبي الغربي من الجزيرة العربية خلال هذا الشهر بحيث تصبح حول المعدلات العامة.

وتتزامن هذه الرقعة المطرية بالتزامن مع موسم حج 1440، كما يستمر تأثر أجزاء من الجزيرة العربية بالغبار والأتربة، نتيجة لنشاط الرياح السطحية في بعض الفترات.

ومن المتوقع أن تتأثر منطقة مكة المُكرمة، بأحوال جوية غير مستقرة نهار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيثُ يُتوقع أن يمتد نشاط السُحب الركامية الرعدية نحو مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ويشار إلى تكاثر السُحب الركامية الرعدية على الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة مكة المكرمة، وذلك في ساعات ما بعد الظهر والعصر، وقد تمتد بعض هذه السُحب لتطال مدينة مكة والمشاعر المُقدسة، قد تترافق بتساقط للأمطار ونشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربة، وذلك مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما بين 37 و 38 درجة مئوية.

وأوضح الموقع الإلكتروني "طقس العرب"، أنه من المتوقع تدريجياً خلال الأسبوع الثاني من أغسطس/آب الجاري، بما في ذلك موسم الحج الجاري، اشتداد الأمطار، وزيادة كثافة السحب الرعدية على مرتفعات الباحة والطائف وشرق مكة المكرمة، تشمل عرفات ومنى ومزدلفة، ومن غير المستبعد امتداد جزء من تلك السحب الرعدية نحو الحرم المكي بحدة أقل، وتكون الأمطار مترافقة مع نشاط حركة الرياح المثيرة للغبار.

وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية، قد عقدت مؤتمرا صحفيا أقامه الرئيس العام لهيئة الأرصاد وجهاز البيئة السعودي، خليل بن مصلح الثقفي، اليوم الأحد، حول حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية المحتملة، على المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

وحذر الثقفي من أن درجات الحرارة على المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، قد تصل إلى 50 درجة مئوية.

كما استمر في تحذيره، كما أن درجات الرطوبة قد تصل في بعض الأيام إلى 85%، ما سيزيد من شعور الأفراد بارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أن التوقعات الجوية تشير إلى احتمالية تكون سحب رعدية على المرتفعات الشرقية لمكة وعدد من المشاعر المقدسة مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار، مع تزايد فترات سقوط الأمطار على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، قد أصدرت التقرير المناخي للحالة الجوية السائدة والمتوقعة لمكة المكرمة والمدينة المنورة لشهر ذي الحجة.