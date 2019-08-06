"النصرة" تقصف بالصواريخ بلدات في ريف حماة الشمالي ومقتل مدنيين

استهدفت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب الجنوبي بالصواريخ قرى جورين والجيد وعين سليمو، مما أدى لمقتل طفلة وامرأة وإصابة ستة مدنيين بجروح عدا عن الأضرار المادية.

أفادت وكالة "سانا" أن المجموعات الإرهابية المنتشرة في بلدتي سفوهن وكفر عويد بريف إدلب الجنوبي استهدفت اليوم بالقذائف الصاروخية على قرى جورين والجيد وعين سليمو بريف حماة الشمالي.

أشارت الوكالة إلى أن: "الاعتداءات أسفرت عن استشهاد طفلة وامرأة وإصابة ستة مدنيين بجروح وإلحاق أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم".

وكانت التنظيمات المسلحة قصفت، يوم أمس الاثنين، بالصواريخ قرية الخفية غرب بلدة أبو الضهور بريف إدلب وقرية بريديج بريف حماة الشمالي مما أدى إلى أضرار مادية بالمنازل والبنية التحتية.

وأعلن الجيش السوري، يوم أمس الاثنين، استئناف عمليته العسكرية لتحرير محافظة إدلب من التنظيمات الإرهابية، وبدأت الوحدات العسكرية باستهداف مواقع "جبهة النصرة" الإرهابية في أرياف حماة وإدلب.

وذكرت مواقع أن سلاح الجو شن غارات مكثفة على مواقع المجموعات المسلحة في عدة بلدات في ريف إدلب الجنوبي (خان شيخون وحيش والشيخ دامس ) في ريف حماة الشمالي ( كفرزيتا واللطامنة والزكاة ).