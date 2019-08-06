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00:38 07 أغسطس/ أب 2019
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    انتشار الجيش السوري على طريق استراتيجي شمال حماة بعد تحريره

    الجيش السوري يحبط هجوما لـ"أجناد القوقاز" بريف إدلب الشرقي

    © Sputnik . Basil Shartouh
    العالم العربي
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    أحبط الجيش السوري مساء الثلاثاء محاولة لتنظيم "أجناد القوقاز" شن هجوم واسع يرمي لمؤازرة إرهابيي ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، وذلك بالتزامن مع استئناف العملية العسكرية التي يشنها الجيش. 

    وقال مراسل "سبوتنيك" بريف إدلب: إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين وحدات الجيش السوري وبين المجموعات الإرهابية المسلحة التابعة لتنظيم "أجناد القوقاز" على المحور الغربي لبلدة أبو الظهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

    اقتحام الجيش السوري معاقل جبهة النصرة في الحويز بريف حماة
    © Sputnik . BASEL SHARTOUH
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    ونقل المراسل عن مصدر ميداني في جبهة ريف إدلب الجنوبي الشرقي قوله: إن قوات الجيش السوري رصدت حشودا وأرتال للمسلحين على محور الكتيبة المهجورة كانت تتقدم باتجاه مواقع الجيش تمهيدا لمهاجمتها، حيث تم استهداف هذه الأرتال والحشود عبر سلسلة من الرمايات المدفعية والصاروخية قبل تطور الوضع إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المسلحين وتدمير عدة آليات لهم، دون حدوث أي تغيير بخارطة السيطرة.

    واعتبر المصدر أن محاولة الهجوم هذه تأتي لتخفيف الضغط الذي يحدثه تقدم القوات السورية في ريف حماة الشمالي والذي أسفر عن تحرير بلدة الأربعين الاستراتيجية مساء اليوم والتي تمهد السيطرة عليها لاقتحام بلدات كفرزيتا واللطامنة والزكاة التي تضم أبرز معاقل التنظيمات الإرهابية بريف حماة وأقوى خطوطها الدفاعية في المنطقة.

    ويضم تنظيم "أجناد القوقاز"، مقاتلين متطرفين منحدرين من دول تقع على الحد الفاصل بين أوروبا وآسيا مثل أذربيجان وأرمينيا وجورجيا والشيشان، وتقدر أعدادهم بآلاف المقاتلين الذين وصلوا إلى سوريا مع عائلاتهم أواخر 2012 وأوائل 2013، وبدؤوا بالتجمع في فصيل عسكري واحد تحول إلى كيان مستقل عن الفصائل الأخرى.

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    الكلمات الدلالية:
    ريف إدلب, الجيش السوري
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