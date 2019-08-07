السيسي: سنهزم جماعات الإرهاب باستكمال مخطط إعادة بناء مصر

وأضاف السيسي، خلال كلمة ألقاها على هامش افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية في العين السخنة، قائلا: "هل هناك دين يقام بالتخريب والقتل؟، قائلا: "ربنا سبحانه وتعالى ميرضاش بكده وربنا ما خلقش البشر للتخريب والتدمير"، بحسب ما نشرته بوابة "الأهرام" المصرية.
وأشار إلى قدرة بلاده على هزيمة جماعات العنف والإرهاب "المتستر بالدين"، متابعا: "استكمال مخطط إعادة بناء مصر الجاري تنفيذه حاليا في شتى المجالات، هو حائط الصد الأول لمحاولات جماعات العنف والإرهاب، التي لا تسعى إلا للتخريب والتدمير".
وتساءل الرئيس السيسي: "هل الإصلاح في الدنيا يقام بالهدم والدمار؟"، مطالبا الشعب بالتكاتف مع الدولة في مواجهة التحديات.
وأشار إلى "ضرورة التوعية لأولادنا لمثل هذه المخططات التي تستهدف وقف مسيرة التنمية"، متابعا: "تقدم الدول يتم بالبناء وليس بالهدم".
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