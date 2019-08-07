السيسي: سنهزم جماعات الإرهاب باستكمال مخطط إعادة بناء مصر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "مؤامرات التخريب والتدمير، التي تستهدف النيل من مصر ووقف مسيرتها في التنمية، لن تنجح، وأننا مستمرون في البناء مهما كانت التحديات".

وأضاف السيسي، خلال كلمة ألقاها على هامش افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية في العين السخنة، قائلا: "هل هناك دين يقام بالتخريب والقتل؟، قائلا: "ربنا سبحانه وتعالى ميرضاش بكده وربنا ما خلقش البشر للتخريب والتدمير"، بحسب ما نشرته بوابة "الأهرام" المصرية.

وأشار إلى قدرة بلاده على هزيمة جماعات العنف والإرهاب "المتستر بالدين"، متابعا: "استكمال مخطط إعادة بناء مصر الجاري تنفيذه حاليا في شتى المجالات، هو حائط الصد الأول لمحاولات جماعات العنف والإرهاب، التي لا تسعى إلا للتخريب والتدمير".

وتساءل الرئيس السيسي: "هل الإصلاح في الدنيا يقام بالهدم والدمار؟"، مطالبا الشعب بالتكاتف مع الدولة في مواجهة التحديات.

وأشار إلى "ضرورة التوعية لأولادنا لمثل هذه المخططات التي تستهدف وقف مسيرة التنمية"، متابعا: "تقدم الدول يتم بالبناء وليس بالهدم".