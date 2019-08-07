سعودية تثير ضجة بحوار "غير مسبوق" مع الإذاعة الإسرائيلية

أثارت الكاتبة والإعلامية السعودية سكينة المشيخص، ضجة على وسائل التواصل، إثر مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، نفت فيها وجود عداوة بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وأثارت مقابلة المشيخص مع الإذاعة الإسرائيلية ضجة على وسائل التواصل وموجة من الانتقادات الحادة لآرائها، ما دفع إلى الرد على حملة الهجوم عليها عبر حسابها على "تويتر".

الإعلامية السعودية "سكينة المشيخص" تتحدث لإحدى وسائل الاعلام الصهيونية👇

"أنا مستعدة لزيارة #إسرائيل، ولا أريد الذهاب الى أماكن فيها عرب فلسطينيين. ولا توجد لدى السعودية مشكلة مع إسرائيل" !



سقوط ليس له قاع pic.twitter.com/2OlyKiKXUE — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) August 6, 2019

أي شهرة ؟!

أول مقال كتبته عن السلام مع #اسرائيل سنة 2009 عنوانه " أيها العرب لم يعد لديكم قضية فلسطينية " و نشر في صحيفة " إيلاف " و تحدثت فيه عن مبادرة الملك عبدالله رحمه الله .. موقفي واحد ، و أي شهرة الي راح تجي من خلف تعساء مثلك ؟https://t.co/plgE0Wdq8D — سكينة المشيخص (@sukinameshekhis) August 6, 2019

في شيء تعرفوه غير " البصق + الشتم " ما عندكم اي سلوك حضاري تنتهجوه مع من يختلف عنكم أو معكم ؟!

ايضاً #الأردن وقعت مع #اسرائيل معاهدة السلام " وادي عربة "

لماذا لا تعترض في الاتجاه الاخر ؟! https://t.co/qzvlJ4mDXM — سكينة المشيخص (@sukinameshekhis) August 5, 2019

ورأت المشيخص أن "هناك عداء كبير من الفلسطينيين للسعوديين"، مشيرة إلى زيارة وفد إعلامي عربي، بينهم سعوديون، إلى إسرائيل، في يوليو/ تموز الماضي.

وقالت في حوارها مع الصحفي الإسرائيلي شمعون آران، إن "الزملاء الذين زاروا إسرائيل استفادوا بأن رأوا إسرائيل من الداخل"، مضيفة أنها "مستعدة لزيارة إسرائيل في المستقبل".

إستمعوا الى

ألمقابلة بأكملها مع ألصحفية والكاتبة السعودية @sukinameshekhis لقناة "مكان" @News_Makan



سكينة المشيخص تلقت الدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية @IsraelArabic

لزيارة #إسرائيل مؤخرا، ولكن الأمر لم يتيسر لها.

"انني مستعدة لزيارة اسرائيل مستقبلا"https://t.co/x4RNOucuwr — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) August 5, 2019

ورأت المشيخص أن "هناك عداء كبير من إخوتنا في فلسطين لنا كسعوديين، ولا أعلم ما هو مبررهم، خاصة أن السعودية هي ثاني دولة مانحة لهم، وأول دولة عربية مانحة لهم". وقالت: "إذا زرت إسرائيل في المستقبل، لا أريد أن أذهب إلى أماكن فيها عرب فلسطينيون".

وأكدت أن "هناك تطابق كبير في المواقف بين دول الخليج وإسرائيل بشأن إيران وهذا واضح جدا بالنسبة للجميع، فهناك جبهة واحدة تهدد الشرق الأوسط بالكامل وهي إيران وأذرعها في المنطقة متمثلة بحزب الله والحوثيين".