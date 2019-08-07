السعودية...30 ألف شخص يقدمون الخدمات الصحية للحجاج

أعلنت الهيئة العامة السعودية للإحصاءات الخاصة بموسم الحج، أن عدد الأشخاص العاملين في تقديم الخدمات الصحية والإسعافية للحجاج هذا الموسم بلغ 30 ألف و908 أشخاص

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن الهيئة أشارت إلى أن العاملين من منتسبي وزارة الصحة والهلال الأحمر السعودي والهيئة العامة للغذاء والدواء، فضلا عن منتسبي القطاعات الأمنية والعسكرية.

وأضافت الهيئة أن إجمالي الفرق الطبية والإسعافية في الأماكن المقدسة خلال فترة الحج بلغت أكثر من 1141 فريقا طبيا وإسعافيا وميدانيا يسهرون على تقديم الخدمات للحجاج.

وأكدت الهيئة أن الخدمات الصحية والوقائية تقدم كخدمات صحية متخصصة ومجانية تتولاها وزارة الصحة عبر طواقم مختصة من الأطباء والصيادلة والممرضين.

وتشمل الخدمات العلاجية، التي يتم تقديمها للحجاج: الغسل الكلوي بنوعيه البريتوني والدموي والمناظر الهضمية، بالإضافة إلى عمليات الولادة وغيرها من الخدمات الطبية المختصة.

وبلغ عدد المستشفيات العاملة داخل مكة المكرمة والأماكن المقدسة بلغ 16 مستشفى، بالإضافة إلى 125 مركزا طبيا مجهزا بكافة الإمكانيات الصحية و68 فرقة ميدانية.

كما خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي 132 مركزا إسعافيا دائما ومؤقتا، و370 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى 2811 شخصا للفرق الإسعافية.