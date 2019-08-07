Widgets Magazine
تسجيل
20:22 07 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    المدينة الأثرية التاريخية - البتراء في الأردن

    كاتبة أردنية حول فيلم "جابر": الأردن يتعرض لمخاطر تتهدد وجوده

    © Sputnik . Alexander Melnikov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الأردني بقصة فيلم "جابر" الذي تم إيقاف تصويره  قبل أيام.

    أثار فيلم "جابر" جدلا وغضبا بين الأردنيين، وانسحاب عدد من الممثلين بسبب زعم العمل الفني بأحقية اليهود في فلسطين وجنوب الأردن وتحديدا البتراء. 

    أكد عضو مجلس النواب، صالح العرموطي، قبل أيام أن فيلم "جابر والصخرة " يشكل اعتداءا على السيادة الأردنية ويساهم بالخروج عن دولة المؤسسات والقانون .

    وأضاف العرموطي في أحد تصريحاته أن موقف نقابة الفنانين من رفض تنفيذ الفيلم على الأراضي الأردنية، سبب رئيسي بعدم إنتاجه كليا مشيدا بمواقف الفنانين الأردنيين الذين أبدوا استياءهم من الفيلم  بشكل علني مؤكداً أن فيلم جابر مرفوض سياسيا واجتماعياً.

    من جانبها نشرت الكاتبة الأردنية لميس أندوني مقالا أشارت فيه لما يتعرض له الأردن من مخاطر تتهدد وجوده وقالت:

    "الكشف عن فيلم الذي كان من المفروض تصويره في مدينة البتراء التاريخية يروّج أن الأردن، وليس فقط فلسطين، كانت مهداً للديانة اليهودية لتفجر شكوك الأردنيين ومخاوفهم من أن ما تسمى صفقة القرن، قد تمهد لاستيطان صهيوني في جنوب الأردن."

    ووفقا لها يتخلص سيناريو فيلم "جابر" عن طفل أردني يجد حجراً لامعاً عليه نقش غير مفهوم، فيحاول بيعه لأستاذ آثار بريطاني، يكتشف أن النقش كلمة بالعبرية تعني الصخرة، وهو يعتقد أن الحجر قد يؤكد نظريةً لعالمة بريطانية، تقول إن منطقة البتراء هي مهد المسيحية واليهودية.

    وفي سياق متصل أكد مخرج الفيلم محي الدين قندور في بيان: "إن فريق العمل ارتأى إلغاء تصوير الفيلم بعد حالة من اللغط اثيرت بشأنه، ومنعا لكل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة قضايا قد تؤثر على الأمن الوطني الأردني" لافتا إلى أن سبب الإلغاء يعود أيضا "لسوء فهم البعض لرسالة الفيلم، وقيام البعض الآخر بلي النصوص وتوظيفها للمساس بالثوابت الوطنية التي أؤمن بها".

    وانسحب المخرج والممثل الأردني علي عليان من فيلم "جابر" بعد قراءة نصه، وكتب على صفحته على فيسبوك: "انسحبت اليوم من كاستينغ الفيلم السينمائي العالمي جابر والذي سيصور في عمان لأن السيناريو يثبت حق اليهود بفلسطين ويؤكد أن لهم الحق التاريخي في البتراء وجنوب الأردن بحوار صريح مباشر."

    كما قال الممثل "الفيلم يحمل مغالطات تاريخية، وإسقاطات جديدة... وفيه تزوير للتاريخ في منطقة بلاد الشام، وتحديداً البترا وجنوب الأردن". وقال عليان "الفيلم يقدم طرحاً تاريخياً جديداً للمنطقة وفيه تشكيك للديانة المسيحية"، موضحاً أن "الموضوع أخطر من مسألة إسقاطات ميثولوجية جديدة ويزوّر التاريخ من خلال الدراما".

    وأضاف عليان "تناقشت مع المخرج بالأفكار المطروحة فقال إنّها حقائق تاريخية وأنّ الفيلم سينفذ كما هو مكتوب لأنه لن يعرض في العالم العربي بل سيعرض في أمريكا، وسألني سؤالاً صريحاً: هل أنت لا تؤمن بالأفكار التي يطرحها الفيلم؟ قلت له: لا طبعاً لا أؤمن، فقال: إذن لن نستكمل العمل معاً. قلت: نعم لن أعمل بهذا الفيلم. وانتهى الحوار بانسحابي التام ولست مسؤولًا عن تصميم البوستر المسبق".

    ومن جانبه أعلن الفنان الأردني، ثامر بشتو، انسحابه من الفيلم أيضا، مشيراً إلى أنه يوحي بأن مدينة البترا الأثرية، ومنطقة وادي موسى، تعود ملكيتهما إلى اليهود.

    وقال بشتو في إحدى مقابلاته: إنه كان من المفترض أن يلعب دور ضابط مخابرات في الفيلم هدفه منع إخراج القطعة الأثرية، من الأردن مشيرا إلى أن نصوص الفيلم تحتوي على إسقاطات وإيحاءات، تتحدث عن ارتباط تاريخي، بين اليهود ومدينة البترا".

    والتحقت مجموعة من الممثلين الأردنيين بعليان وبشتو، بينهم عبد الكريم القواسمي ومحمد سميرات وغيرهم، مشيرين إلى أن الخلاف مع مخرج الفيلم كان بسبب احتواء السيناريو على عدة مغالطات تاريخية ودينية.

    وكان مخرج فيلم "جابر" محيي الدين قندور قد أوضح أن قصة الفيلم خيالية، ولا صلة لها، كما يراج، برواية للمؤرخة لويز ليغينز التي ترى أن النبي موسى أحضر اليهود من مصر إلى البتراء بدل جبل سيناء وأمضى معهم أربعين عاما قبل الانتقال إلى فلسطين.

    كما أشار قندور إلى أن كثيرا ممن هاجموا الفيلم لم يقرؤوا السيناريو، مشددا على أن تصريحات الممثلين الأردنيين الذين انسحبوا من الفيلم فيها إساءة كبيرة.

    ويشارك في الفيلم الممثلة البريطانية آلي باستين، وشين كرونين، وسميرة أسر، والروسي ألكسندر ميروكي، والممثل المصري المقيم في أمريكا إفرايم حنا، ومولي كرونين، وكاسبيك قندور.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    معارضو الرئيس محمد مرسي في ميدان التحرير، عام 2013
    أفضل أعمال المصور الصحفي أندريه ستينين في مناطق النزاع
    داعش يقوم بإنشاء خلايا ولادة جديدة في العراق وسوريا
    "داعش" يقوم بإنشاء "خلايا ولادة جديدة" في العراق وسوريا
    إنفوجرافيك - منظومة صواريخ إس-500
    منظومة الصواريخ "إس-500"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك