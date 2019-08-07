تميم يسعد القطريين بما فعله في المغرب

اهتمت وسائل الإعلام القطرية، مساء اليوم الأربعاء، بالإنجاز الكبير الذي حققه تميم في المغرب، والذي وصف بأنه "أسعد كل الشعب القطري".

ونشرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" خبرا، قالت فيه إن السباح القطري الصغير، تميم، تمكن من الفوز بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر فراشة.

السباح القطري تميم محمد يحقق الميدالية الذهبية لسباق 100 متر فراشة في البطولة العربية الرابعة عشرة للسباحة للأعمار السنية التي تختتم منافساتها اليوم في المغرب.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 7, 2019

​وأشارت إلى أن إنجاز تميم، كان ضمن مشاركته في البطولة العربية الـ14 للسباحة المقامة للأعمار السنية، التي تختتم اليوم الأربعاء فعالياته في المغرب.

القطري تميم محمد يحقق ميدالية ذهبية ثانية في البطولة العربية للسباحةhttps://t.co/Tm3c2f8auF pic.twitter.com/anFUvAV2sQ — بوابة الشرق (@alsharq_portal) August 7, 2019

​وأشادت وسائل إعلام قطرية، وحسابات لعدد من مستخدمي مواقع التواصل بهذا الإنجاز القطري.

صور من تتويج سباح الأدعم تميم محمد بعد فوزه بذهبية 🥇 سباق ١٠٠ م فراشة بالبطولة العربية في المغرب 🇲🇦 . pic.twitter.com/nqdYQAwpmj — الاتحاد القطري للسباحة (@Qatar_swimming) August 7, 2019

​وقالت صحيفة "الشرق" القطرية، إن تلك الميدالية تعد الثالثة للسباح القطري تميم في تلك البطولة، وهو الإنجاز الذي أسعد كل الشعب القطري.

هذه سمات الابطال، السباح تميم بدأها بالذهب وختمها بالذهب في بطولة العرب في المغرب. ومثل هذا الانجاز يهدى للشعب القطري وسعادة رئيس اللجنة الشيخ /جوعان بن حمد ونشكره على دعمه المتواصل للرياضة في قطر ...@Qatar_swimming @qatar_olympic pic.twitter.com/MpmpaEFUgS — خليل الجابر (@khaleelJ_) August 7, 2019

​وسبق وفاز تميم بالميدالية الذهبية لسباق 50 متر فراشة والميدالية الفضية لسباق 50 متر حرة.

رياضة | حقق السباح القطري تميم محمد الميدالية الذهبية لسباق 100 متر فراشة في البطولة العربية الرابعة عشرة للسباحة للأعمار السنية التي تختتم منافساتها اليوم في #المغرب#قطر_قروب @Qatar_swimming @khaleelJ_ pic.twitter.com/3VxLPDgy9G — شبكة قطر قروب ™ (@QATARNG) August 7, 2019

​ويشارك في البطولة العربية الرابعة عشرة للسباحة للأعمار السنية نحو 250 سباحا وسباحة .

ألف مبروك لسباح الأدعم تميم محمد المركز الأول والميدالية الذهبية 🥇🏊🏻‍♂️👏🏻🎊🇶🇦 في سباق ١٠٠ م فراشة في البطولة العربية التي تقام الآن في المغرب🇲🇦 وتعتبر هذه الميدالية الثالثة للاعب تميم .. ألف مبروك لقطر pic.twitter.com/YhaSwwfJX1 — الاتحاد القطري للسباحة (@Qatar_swimming) August 7, 2019

​كما نشر الاتحاد القطري للسباحة بيانا، أشاد فيها بأداء السباح تميم محمد، مباركا للشعب القطري بهذا الإنجاز.