أمير مكة يعتمد طلبا بشأن محمد بن سلمان 

اعتمد الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، طلبا بشأن إطلاق اسم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على واحدة من أهم الشوارع الحيوية في المدينة.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس 8 أغسطس / آب، مشيرة إلى أن المقترح تقدمت به أمانة العاصمة المقدسة.

إطلاق اسم #ولي_العهد #محمد_بن_سلمان

على الطريق المؤدي من

( #جدة - #مكة_المكرمة )

..تقديراً للجهود الكبيرة والمميزة التي

يبذلها سموه لتعزيز مسيرة التنمية

في المملكة. pic.twitter.com/zL50vKJvNq — هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة (@MakkahAuthority) August 8, 2019

واقترح الطلب تسمية الطريق المؤدي إلى مكة المكرمة من جدة باسم الأمير محمد بن سلمان بناء على مرئيات وزارة الشئون البلدية والقروية.

وقالت الوكالة إن إطلاق اسم محمد بن سلمان على ذلك الطريق، يعد تقديرا للجهود الكبيرة، التي يقوم بها ولي العهد لتعزيز مسيرة التنمية، في ظل قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، كما أشارت إلى جهوده في خدمة الحجاج والمعتمرين.

ولفتت الوكالة إلى أن الطريق، الذي أصبح يحمل اسم الأمير محمد بن سلمان، يعد أحد أهم طرق مدينة مكة المكرمة الحيوية من الجهة الغربية.

ويمتد الطريق من نقطة تفتيش الشميسي إلى المسجد الحرام بطول (23) كيلومترا مرورا ببوابة مكة المكرمة وتقاطع طريق "مكة جدة السريع" مع الطريق الدائري الرابع المسمى بطريق علي بن أبي طالب.

وأوضحت "واس" أنه على امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان، ستقام مشروعات عدة تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة وفي عدد من المواقع الاستثمارية والمخططات السكنية بها.