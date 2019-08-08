"أنصار الله": إطلاق 4 صواريخ على تجمعات للجيش السعودي في نجران

أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الخميس 8 أغسطس/آب، إطلاقها 4 صواريخ على تجمعات خاصة بالجيش السعودي في نجران.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة لأنصار الله، إنها أطلقت 4 صواريخ من نوع "زلزال 1" على تجمعات للجيش السعودي، قبالة "السديس" في نجران.

وأشارت القناة اليمنية إلى أنه تم رصد سيارات الإسعاف تهرع إلى الأماكن المستهدفة.

يتبع..