ضاحي خلفان ينتقد الرئيس هادي ويحذر من سقوط جنوب اليمن في يد الشمال

جدد ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، هجومه على الرئيس اليمني عبد ربه هادي، مشددا على أهمية الجنوب اليمني.

انتقد ضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في عدة تدوينات شاركها عبر حسابه الخاص على "توتير"، اليوم الخميس، خاصة ما يتعلق بالتطورات الميدانية الأخيرة التي شهدتها عدن بجنوب اليمن.

ودوّن "خلفان": "ليت الرئيس الأعلى لقوات الشرعية فخامة الرئيس هادي يدرك.. ما أدركة بحكم ثقافتي وخبرتي ألا وهو، ما انتصر قائد في المعركة من فندق!".

ليت الرئيس الأعلى لقوات الشرعية فخامة الرئيس هادي يدرك ..ما أدركة بحكم ثقافتي وخبرتي ألا وهو...ما انتصر قأئد في المعركة من فندق.!!!! — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 8, 2019

وخاطب خلفان أهل جنوب اليمن قائلا: "ليس اللجوء إلى الاقتتال في الجنوب هو السبيل لعلاج المشكلات ولكن السبيل هو العمل على تحقيق أمن الجنوب".

ليس اللجوء الى الاقتتال في الجنوب هو السبيل لعلاج المشكلات ولكن السبيل هو العمل على تحقيق أمن الجنوب. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 8, 2019

وشدد خلفان في تغريداته على أهمية جنوب اليمن، قائلا: "السعودية والامارات والبحرين والسودان..ودول التحالف العربي كلها تتفق على أن أمن اليمن الضرورة والاولوية الاولى لها...لا احد يختلف على هذا..امن للجنوب الذي تمثل مساحته 80%من ارض اقليم اليمن او ال20%مساحة الشمال .....اذا كسب التحالف المساحة الأكثر...بقيت المساحة الأقل أسهل امرا".

وتابع: "إذا سقط الجنوب في يد الشمال مرة أخرى ...بحكم رئاسة هادي ستنقلب الأوضاع عليه وسيحتل الجنوب من جديد مرة أخرى...ولذلك فإن التحالف سيفقد كل شئ..أكبر وأهم انجاز للتحالف جنوب اليمن فلا يفرط فيه. هذه الكلمة الأخيرة لي في طرح رؤيتي".

السعودية والامارات والبحرين والسودان..ودول التحالف العربي كلها تتفق على أن أمن اليمن الضرورة والاولوية الاولى لها...لا احد يختلف على هذا..امن للجنوب الذي تمثل مساحته 80%من ارض اقليم اليمن او ال20%مساحة الشمال .....اذا كسب التحالف المساحة الأكثر...بقيت المساحة الأقل أسهل امرا. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 8, 2019

أذا سقط الجنوب في يد الشمال مرة أخرى ...بحكم رئاسة هادي ستنقلب الأوضاع عليه وسيحتل الجنوب من جديد مرة أخرى...ولذلك فإن التحالف سيفقد كل شئ..أكبر وأهم انجاز للتحالف جنوب اليمن فلا يفرط فيه.

هذه الكلمة الأخيرة لي في طرح رؤيتي. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 8, 2019

​وأضاف للشعب اليمني في تغريدة أخرى: "احزموا امركم شمالا وجنوبا....وستذكرون نصيحتي".

احزموا امركم شمالا وجنوبا....وستذكرون نصيحتي — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 8, 2019

وتأتي تغريدات خلفان بعد أيام من مقتل العشرات في هجوم للحوثيين استهدف معسكرا لقوات الحزام الأمني في محافظة عدن، جنوبي اليمن.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية في محافظة عدن لـ"سبوتنيك" بأن مسلحين حاولوا، عقب تشييع جثمان قائد اللواء الأول دعم وإسناد التابعة لقوات الحزام الأمني منير اليافعي، اقتحام بوابة قصر معاشيق الرئاسي في حي القطيع، إلا أن جنود الحماية الرئاسية منعوهم وأطلقوا النار عليهم.

وكان نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، اتهم الثلاثاء، الحكومة الشرعية في عدن بالتواطؤ مع جماعة "أنصار الله" في استهداف معسكر الجلاء التابع للحزام الأمني في مديرية البريقة، بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة مفخخة.

يذكر أنه في 22 مايو/آيار 1990، قام اتحاد وطني بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وقامت الوحدة على أسس القومية اليمنية.