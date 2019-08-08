إعلام: هاكرز إيرانيون اخترقوا مؤسسات حكومية حساسة في البحرين

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، بأن قراصنة إلكترونيين يعتقد أنهم إيرانيون تمكنوا خلال الشهر الماضي من اختراق حواسيب مؤسسات حكومية ومرافق بنى تحتية حساسة في البحرين.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أنه في ظل التوتر بين إيران ودول غربية من ناحية، وبين إيران ودول خليجية من ناحية أخرى، فإن قراصنة إيرانيين نجحوا في اختراق مؤسسات وهيئات حكومية بحرينية.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين تأكيدهم أن وتيرة الهجوم الإلكتروني الأخير كانت أرفع مستوى من الأنشطة السيبرانية الإيرانية العادية في المنطقة، ما يثير المخاوف من تكثيف طهران مساعيها في هذا المجال على خلفية تصعيد التوتر الإقليمي، استعدادا لشن هجوم سيبراني واسع النطاق على الولايات المتحدة.

وأكدت الصحيفة أن الهاكرز ـ الذي يفترض أنهم إيرانيون ـ اخترقوا يوم الاثنين الماضي الأنظمة الإلكترونية التابعة لجهاز الأمن الوطني البحريني ووزارة الداخلية، ومكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات البحرينية سبق أن رصدت، في 25 يوليو/تموز الماضي، اختراق حواسيب هيئة الكهرباء والماء، حيث أحكم الهاكرز السيطرة على بعض المنظومات الإلكترونية، وأطفئوا بعضها.