"أنصار الله": قصف مطار أبها السعودي بعدد من الطائرات وتعطيل الملاحة به

قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، إن سلاح الجو المسير ينفذ عمليتين واسعتين باتجاه مطار أبها الدولي بعدد من طائرات "قاصف 2k".

ونشرت قناة "المسيرة" على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم، الخميس، عدة تغريدات، على لسان العميد يحيي سريع، جاء فيها أن العملية الأولى لسلاح الجو المسير التابع للجماعة استهدفت برج الرقابة في مطار أبها السعودي.

#المسيرة_عاجل | المتحدث الرسمي للقوات المسلحة: #سلاح_الجو_المسير ينفذ عمليتين واسعتين باتجاه #مطار_أبها_الدولي بعدد من طائرات قاصف 2k — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 8, 2019

وأكد العميد يحيي سريع أن العملية الأخرى لطائرة مسيرة ثانية استهدفت مواقع حساسة داخل مطار أبها، موضحا أن عمليات سلاح الجو التابع لجماعة "أنصار الله" تسببت بتعطيل الملاحة الجوية في مطار أبها السعودي.

#المسيرة_عاجل | العميد يحيى سريع: العملية الأخرى استهدفت مواقع حساسة داخل #مطار_أبها — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 8, 2019

وتابع العميد يحيى سريع، قائلا: استهداف مطار أبها يأتي رداً على جرائم العدوان وحصاره لشعبنا اليمني العظيم.

وفي السياق نفسه، سبق لجماعة "أنصار الله" أن أعلنت، الاثنين الماضي، تنفيذ هجمات بعدد من الطائرات المسيرة على مطاري أبها ونجران، وقاعدة الملك خالد الجوية في المملكة العربية السعودية.

#المسيرة_عاجل | العميد يحيى سريع: استهداف #مطار_أبها يأتي رداً على جرائم العدوان وحصاره لشعبنا اليمني العظيم — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 8, 2019

وقال متحدث باسم "أنصار الله"، إن هذا "الاستهداف هو تجسيد لوعد قائد الثورة بالضربات الموجعة وتوسيع دائرة الاستهداف وردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة"، وفق ما ذكرته قناة "المسيرة"، التابعة للحوثيين.

يتبع...