قصر بعبدا ينتظر الأقطاب السياسية لحل الأزمة في لبنان

وذكرت قناة "LBC" اللبنانية أن قصر بعبدا سيشهد لقاء مصالحة عند الساعة الخامسة عصرا سيضم كلا من الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان.
ما يحكى عن لقاء في بعبدا هو لقاء مصارحة ورسم خارطة طريق وليس مصالحة حتى الساعة ويرتكز على الأمن والقضاء والعدالة— Talal Arslan (@talalarslane) August 9, 2019
من الممكن ان يتحول لقاء المصارحة الى مصالحة اذا تم الاخذ بالمبادرات المطروحة سابقاً.
ومن جهته، غرد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان على حسابه الشخصي على "تويتر"، قائلا: "ان ما يحكى عن لقاء في بعبدا هو لقاء مصارحة ورسم خارطة طريق، وليس مصالحة حتى الساعة ويرتكز على الأمن والقضاء والعدالة".
ولفت إلى أنه "من الممكن أن يتحول لقاء المصارحة إلى مصالحة إذا تم الأخذ بالمبادرات المطروحة سابقا".
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