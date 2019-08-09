قصر بعبدا ينتظر الأقطاب السياسية لحل الأزمة في لبنان

يشهد لبنان، اليوم، لقاء مهما بين مختلف الأقطاب السياسية في قصر بعبدا الجمهوري للعمل على حل الأزمة السياسية المستعصية في البلاد منذ فترة بعد حادثة قبرشمون في جبل لبنان، التي أدت إلى توتر الأوضاع الأمنية في البلاد وانقسام القوى السياسية على مصير المتهمين بالحادثة.

وذكرت قناة "LBC" اللبنانية أن قصر بعبدا سيشهد لقاء مصالحة عند الساعة الخامسة عصرا سيضم كلا من ​الرئيس اللبناني ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب اللبناني​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة اللبناني​ ​سعد الحريري​ ورئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ ورئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني النائب​ ​طلال إرسلان​.

ما يحكى عن لقاء في بعبدا هو لقاء مصارحة ورسم خارطة طريق وليس مصالحة حتى الساعة ويرتكز على الأمن والقضاء والعدالة

من الممكن ان يتحول لقاء المصارحة الى مصالحة اذا تم الاخذ بالمبادرات المطروحة سابقاً. — Talal Arslan (@talalarslane) August 9, 2019

ومن جهته، غرد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان على حسابه الشخصي على "تويتر"، قائلا: "ان ما يحكى عن لقاء في بعبدا هو لقاء مصارحة ورسم خارطة طريق، وليس مصالحة حتى الساعة ويرتكز على الأمن والقضاء والعدالة".

ولفت إلى أنه "من الممكن أن يتحول لقاء المصارحة إلى مصالحة إذا تم الأخذ بالمبادرات المطروحة سابقا".