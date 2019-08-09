وكالة: أمريكا طلبت من كوريا الجنوبية إرسال قوات إلى مضيق هرمز

ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر طلب من كوريا الجنوبية إرسال جنود للانضمام إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة في مضيق هرمز قبالة ساحل إيران.

وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤولين لم تسمهم أن إسبر قدم هذا الطلب خلال اجتماع مع وزير الدفاع جيونج كيونج-دو في كوريا الجنوبية.

وأبلغ جيونج نظيره الأمريكي بأن سيئول تدرس عدة خيارات، إذ أن مواطني كوريا الجنوبية يستخدمون المضيق وسفنها أيضا.

ولم يدل أي مسؤول بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية بتعقيب على الفور.

وكانت صحيفة كورية جنوبية قالت قبل أيام إن كوريا الجنوبية تعتزم الانضمام إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بوحدة بحرية تضم مدمرة للمساعدة في حماية ناقلات النفط خلال عبورها مضيق هرمز.

وتزايدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي وإعادة فرضها عقوبات على طهران.

وأدى تعرض ناقلات نفط لهجمات في مضيق هرمز قبالة ساحل إيران في الأشهر الأخيرة إلى تدهور العلاقات بشكل أكبر مما دفع المسؤولين الأمريكيين إلى دعوة الحلفاء إلى الانضمام إلى مهمة مزمعة لحماية الأمن البحري.

وقالت صحيفة مايكيونغ نقلا عن مسؤول حكومي كبير لم تذكر اسمه إن كوريا الجنوبية قررت إرسال وحدة تشيونجاي لمكافحة القرصنة والتي تعمل في المياه الواقعة قبالة الصومال ربما مع طائرات هليكوبتر.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن الحكومة تبحث سبل حماية سفنها في المنطقة ولكن لم يتم اتخاذ قرار.وقال رو جاي تشيون نائب المتحدث باسم الوزارة خلال إفادة صحفية عادية يوم الاثنين "من الواضح أن علينا حماية سفننا في عبور مضيق هرمز أليس كذلك؟ ولذلك ندرس الاحتمالات المختلفة".

وكان مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي قد قال، الأسبوع الماضي، إن واشنطن طلبت من كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وألمانيا وأستراليا ودول أخرى المشاركة.

وزار مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون سيئول، الأسبوع الماضي، وبحث هذه القضية مع كبار المسؤولين ومن بينهم وزير الدفاع، ولكن رو قال إنه لم يتم تقديم طلب رسمي خلال ذلك الاجتماع.

وتتمركز وحدة تشيونجاي في خليج عدن منذ 2009 وتعمل على مكافحة القرصنة بالاشتراك مع دول أفريقية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وطبقا لتقرير دفاعي كوري جنوبي في 2018، تضم الوحدة المؤلفة من 302 فردا مدمرة وطائرة هليكوبتر لينكس مضادة للغواصات وثلاثة زوارق سريعة.