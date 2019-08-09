أول تعليق من السفير الألماني في القاهرة بعد تولي منصبه

أدلى السفيرالألماني في القاهرة، الدكتورسيريل نون، بأول تصريحات له، عقب توليه منصبه.

وقال في بيان له: "أنا سعيد جدا بإتاحة الفرصة لي لتمثيل ألمانيا في مصر، حيث تجمع مصر وألمانيا علاقات صداقة تمتد إلى سنوات طويلة في العديد من المجالات، وهي علاقات مستقرة في أوقات الشدة والرخاء. كما تقف ألمانيا بوصفها شريكا قويا يعتمد عليه بجوار مصر ومواطنيها من أجل تحقيق الإصلاح والتنمية، كما يسعدني شخصيا التعاون مع شركائنا المصريين وكذلك التعرف عن قرب على هذا البلد الرائع وعلى شعبه".

أول تصريح للسفيرالألماني الدكتورسيريل نون

عقب بدء مهام منصبه الجديد وبمناسبة بدء عمله سفيراً بالقاهرة.🇩🇪🇪🇬

للمزيد: https://t.co/EeWCL97jgY#التعاون_الألماني_المصري pic.twitter.com/gl4tZpIuHk — German Embassy Cairo (@GermanEmbCairo) August 9, 2019

والتحق سيريل نون بالسلك الدبلوماسي في عام 1985، حيث عمل في ديوان عام وزارة الخارجية الألمانية وبديوان المستشارية الاتحادية الألمانية وفي سفارة ألمانيا في طهران وروما وبالممثلية الألمانية الدائمة لدى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل وفي تل أبيب، كما أنه شغل منصب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في إسلام آباد.

وفي الفترة من يوليو/ تموز 2017 حتى يونيو/ حزيران 2019، شغل منصب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى العراق.

ويخلف نون، يوليوس جيورج لوي، الذي شغل منصب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مصر منذ أغسطس/ آب 2015 وحتى بلوغه سن التقاعد في يونيو 2019.