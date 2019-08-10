إعلام: قتلى في تفجير قرب مجمع تجاري في بنغازي

قال سكان ومصدر عسكري إن سيارة مفخخة انفجرت اليوم السبت، في مدينة بنغازي الليبية.

وحسب صحيفة "الوسط" الليبية، فقد "أسفر انفجار سيارة مفخخة قرب مجمع تجاري في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، عن سقوط ضحايا".، مؤكدة أن الانفجار وقع في منطقة الهواري غربي بنغازي الواقعة إلى الشرق من الساحل الليبي، فيما لم ترد أنباء على الفور بشأن أعداد الضحايا.

بدورها، قالت وكالة الأنباء الليبية في بنغازي إن "الانفجار وقع أمام سوق أركان ماركت للمواد الغذائية في منطقة الهواري غرب بنغازي".

وتشهد ليبيا منذ أبريل/ نيسان الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس، حيث قُتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح الآلاف من العائلات.