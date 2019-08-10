بعد مظاهرات ضدها.. "قسد" تشن حملة اعتقالات في شرق الفرات السوري

شنت فصائل من ما يسمى بـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة حملة اعتقالات في محافظتي الحسكة والرقة بعد مظاهرات واحتجاجات شعبية ضد سياستها في شرق الفرات.

وقالت وكالة "سانا" الرسمية السورية، أن "عشرات من عناصر ميليشيا "قسد" المدججين بالسلاح أقدموا أمس على اعتقال مدنيين في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي واقتادوهم إلى جهة مجهولة وسط حالة من الرعب بين الأهالي جراء إطلاق تلك العناصر النار بشكل عشوائي".

© Sputnik. Damascus Office تجدد الاحتجاجات ضد "قسد" في ريف الحسكة ، في محافظة الرقة، مدينة وريفا، ذكرت الوكالة أن "عناصرا من ميليشيا "قسد" أقدمت على مداهمة عدد من المنازل في بلدة الكرامة بالريف الشرقي بذرائع مختلفة وذلك بالتوازي مع إقدام عناصر آخرين من الميليشيا المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية على اعتقال ثمانية شبان في بلدة عين عيسى بالريف الشمالي وفي مدخل مدينة الطبقة بالريف الغربي لسوقهم إلى "التجنيد الإجباري" في صفوفهم إضافة إلى إقدام مجموعة أخرى على اعتقال شخص قرب الحديقة البيضاء في مدينة الرقة بعد مداهمة منزله بمساندة طائرات أمريكية".

وخرج أبناء بلدة تل براك، الواقعة شمال شرقي محافظة الحسكة، أمس الجمعة، في مظاهرة تنديدا بممارسات مسلحي تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي بحق أبناء العشائر العربية في المنطقة الشرقية.

وقال مراسل "سبونتيك" في محافظة الحسكة: إن العشرات من أبناء بلدة تل براك بريف الحسكة خرجوا بمظاهرة ظهر الجمعة استمرت لمدة ثلاثة ساعات على عند مفرق قريتي ( نص تل - الجسعة )، على طريق عام تل براك - القامشلي، وقطع المتظاهرون الطريق بالإطارات المحروقة والحجارة، وهتفوا بشعارات تندد بالاعتقالات التعسفية بحق المدنيين التي تنفذها ميليشيا "الأسايش" الذراع الأمني لتنظيم "قسد" المدعوم من قوات "التحالف الدولي".

وطالب المتظاهرون بالإفراج الفوري عن المعتقلين، خاصة الدكتور عماد محمد حسناوي الجدوع ابن احد وجهاء قبيلة الجبور في محافظة الحسكة، والذي اعتقل مع سيارته الخاصة منذ يومين بعد إطلاق الرصاص على سيارته أثناء توجهه من بلدة تل براك إلى مدينة الحسكة مع عائلته عند دوار الإطفاء بمدينة الحسكة حيث تم اقتياده لمكان مجهول.

وتابع المراسل قامت قوات تابعة لميليشيا "الأسايش" ضربت طوقا أمنيا حول مكان التظاهرة، وطالبت المتظاهرين بالتفرق والعودة إلى منازلهم، واعدين إياهم بتنفيذ مطالبهم.