إيران تعزي الحوثي بمقتل شقيقه: دليل ضعف المعتدين

توجه وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، بالتعزية إلى زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باليمن، عبد الملك الحوثي، في اغتيال شقيقه إبراهيم، عادا الواقعة جريمة.

طهران - سبوتنيك. وقال موقع الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعث برسالة مواساة إلى قائد حركة أنصار الله في اليمن، معزيا فيها بمقتل شقيقه إبراهيم الحوثي".

ونقل الموقع عن ظريف قوله إن "هذه الجريمة الكبرى وبقية الجرائم ضد الشعب اليمني تكشف عن مدى ضعف المعتدين والمرتزقة في مواجهة القوات اليمنية"، وأن "هذه الجريمة لن تضعف إرادة ومعنويات الشعب اليمني الصابر المقاوم وستكشف عن مشروعيته أكثر من ذي قبل".

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، نعت يوم أمس الجمعة، إبراهيم بدر الدين الحوثي، الذي قتل على يد ما أسمته بـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي".

وأكدت الجماعة في بيان وصل "المسيرة نت" نسخة منه، صباح الجمعة، "أنها لن تتوانى في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحوثي"، شقيق عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة.