مقتل 8 وإصابة 11 في غارة للتحالف على منزل بمحافظة حجة اليمنية

قتل 8 مدنيين بينهم أطفال وأصيب 11 آخرين بغارة شنها التحالف بقيادة السعودية، اليوم الأحد، على أحد المنازل بمديرية مستبأ بمحافظة حجة اليمنية، حسبما ذكرت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله.