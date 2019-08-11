المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بتحرك دولي لحماية الأقصى

طالب المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الأحد، بتحرك عربي إسلامي لردع انتهاكات الجيش الإسرائيلي والمستوطين الذين اقتحموا المسجد الأقصى.

وأكد رئيس المجلس، سليم الزعنون، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن اعتداء قوات الاحتلال الوحشي على المصلين داخل المسجد الاقصى وساحاته، جريمة مكتملة الأركان، وهي تعبر عن تحدي لكل القيم والمواثيق الدولية التي تمنع استباحة أماكن العبادة. كما طالب بتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني ومقدساته.

المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بتحرك عربي وإسلامي رادع لمواجهة /هستيريا/ الاحتلال الإسرائيلي . #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 11, 2019

ووجه المجلس الوطني الفلسطيني نداء عاجلا إلى البرلمانات العربية والإسلامية التي تمثل الشعوب العربية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد سمحت اليوم للمستوطنين بالدخول الى ساحات المسجد الاقصى واعتدت على المسلمين المشاركين بصلاة العيد ما أدى إلى إصابة العشرات.