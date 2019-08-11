التحالف العربي يعلن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيين من صنعاء باتجاه المملكة

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم الأحد، من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مسيّرة) أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثييين) الحوثية من محافظة صنعاء باتجاه المملكة.