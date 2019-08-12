السفارة الأمريكية في بغداد تطلق صفارات الإنذار بسبب سقوط قذائف في محيطها

أطلقت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية، بغداد، صفارات الإنذار بسبب سقوط قذائف في محيط السفارة.

أفادت مصادر أمنية عراقية في وقت سابق بأن كدسا للعتاد تابع لفصيل "كتائب سيد الشهداء" المنضوي في الحشد الشعبي انفجر في منطقة أو دشير، في الشارع المحاذي لمنطقة السيدية بتقاطع الدرويش، جنوب غربي بغداد.

وحسب المصادر، أسفر انفجار الكدس عن انطلاق قذلئف هاون على مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، ومنها سقوط 3 قذائف على المنطقة الخضراء مقر الحكومة.

وسمع أهالي مناطق الجادرية، والكرادة، وزيونة، والسيدية، والدورة، ومناطق متفرقة أخرى من العاصمة، دوي الانفجار.

ولم تصدر الجهات الأمنية حتى الآن، بيانا للكشف عن ضحايا الانفجار وملابساته، وما أسفر عنه.

وبين حين وآخر تشهد العاصمة بغداد، انفجار أكداس عتاد لفصائل الحشد الشعبي، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وسوء التخزين للمواد الخطرة التي تحتويها المخازن من صواريخ وقذائف.