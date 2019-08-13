تعتبر جريمة... السعودية تحذر الوافدين والمغادرين من حيازة هذا المبلغ

حذرت النيابة العامة السعودية، المسافرين من وإلى المملكة، بضرورة الإفصاح عن أي مبالغ بحوزتهم تزيد عن 60 ألف ريال سعودي، أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

نبهت النيابة المسافرين في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" جاء فيها: "أخي المسافر (المغادر والقادم) للمملكة (برا، جوا، بحرا)، يلزم تقديم إقرار عن الأموال النقدية وما في حكمها التي تبلغ 60 ألف ريال وأكثر، ومخالفة ذلك مؤشر لانطواء شبهة جرائم غسل أموال، والتي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".

أخي المسافر (المغادر والقادم) للمملكة (براً، جواً، بحراً)، يلزم تقديم إقرار عن الأموال النقدية وما في حكمها التي تبلغ (٦٠,٠٠٠)، ستين ألف ريال وأكثر، ومخالفة ذلك مؤشر لانطواء شبهة جرائم غسل أموال، والتي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.#النيابة_العامة#العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/EqxTS1bpQs — النيابة العامة (@bip_ksa) August 12, 2019

​يشار إلى أن المحاكم كانت تسلمت عددا من حالات مماثلة ضبطت في المطار وأحيلت إلى النيابة ثم للمحكمة بتهم شبه غسل أموال، وذلك لحملهم مبالغ كبيرة تزيد عن المسموح به، دون الإفصاح عنها، وفقا لصحيفة "المال" السعودية.