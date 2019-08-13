تعتبر جريمة... السعودية تحذر الوافدين والمغادرين من حيازة هذا المبلغ

نبهت النيابة المسافرين في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" جاء فيها: "أخي المسافر (المغادر والقادم) للمملكة (برا، جوا، بحرا)، يلزم تقديم إقرار عن الأموال النقدية وما في حكمها التي تبلغ 60 ألف ريال وأكثر، ومخالفة ذلك مؤشر لانطواء شبهة جرائم غسل أموال، والتي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".
أخي المسافر (المغادر والقادم) للمملكة (براً، جواً، بحراً)، يلزم تقديم إقرار عن الأموال النقدية وما في حكمها التي تبلغ (٦٠,٠٠٠)، ستين ألف ريال وأكثر، ومخالفة ذلك مؤشر لانطواء شبهة جرائم غسل أموال، والتي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.#النيابة_العامة#العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/EqxTS1bpQs— النيابة العامة (@bip_ksa) August 12, 2019
يشار إلى أن المحاكم كانت تسلمت عددا من حالات مماثلة ضبطت في المطار وأحيلت إلى النيابة ثم للمحكمة بتهم شبه غسل أموال، وذلك لحملهم مبالغ كبيرة تزيد عن المسموح به، دون الإفصاح عنها، وفقا لصحيفة "المال" السعودية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)