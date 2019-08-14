الكشف عن مصير "المحارب ضد العبودية" الروسي المفقود في سوريا

وكان هدف فريق الناشطين هو البحث عن طفلين من مواطني كازاخستان وإجلائهم. وقطع الاتصال مع النشطاء في منطقة العاصي وسلقين.
وظهرت معلومات عن اختفاء الروسي في 10 أغسطس/آب، في وقت ذهابه إلى إدلب مع مرافقيه ولم يتمكن أحد من الاتصال به ثلاث مرات في الموعد المتفق عليه.
الحركة الاجتماعية "ألتيرناتيفا" (البديل) تحارب العبودية بجميع أشكالها، إن كانت جنسية أو عملية أو تسول، وحسب البيانات أطلق المتطوعون سراح أكثر من 1300 ممن تعرضوا للاستعباد. وتحاول المنظمة، من بين أشياء أخرى، إنقاذ المواطنين من روسيا ورابطة الدول المستقلة من العبودية الأسرية وتبحث عن أطفال أخذهم الأزواج العرب إلى الشرق الأوسط دون موافقة أمهاتهم.
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