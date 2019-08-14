211 ألف حاج تم إرشادهم... إحصائية سعودية تكشف عدد "الحجاج التائهين" هذا العام

أصدرت جمعية الكشافة العربية السعودية، إحصائية تكشف عن عدد الحجاج التائهين الذين تم إرشادهم خلال موسم الحج.

نشرت صحيفة "سبق" السعودية، الإحصائية صادرة من معسكرات الخدمة العامة التي أقامتها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة، والمشاعر المقدسة لحج هذا العام.

زملائي وأبنائي #الكشافة السعودية، فخورٌ بما قدمتموه في #حج1440 ، كنتم عند مستوى المسؤولية في خدمة ضيوف الرحمن، وشرّفتم وطنكم الكريم كما أنتم دائماً.

شكراً لكم .. pic.twitter.com/FNg7g417jV — د. حمد بن محمد آل الشيخ (@minister_moe_sa) August 13, 2019

​وأظهرت الإحصائية أن "عدد التائهين الذين قام أفراد الكشافة بإرشادهم بدءا من يوم السابع من ذي الحجة حتى ظهر اليوم الثالث عشر من الشهر نفسه بلغ 211107 حجاج من مختلف الجنسيات".

يختتمُ قادتنا اليوم خدمة ضيوف بيت الله الحرام في مشعر منى ..

حيث يقومون في يومهم الاخير بمهمّات ارشاد التائهين وتوصيل العاجزين من الحجّاج 🙏🏻#لأجلكم #حج1440#الكشافه_في_الحج4 pic.twitter.com/k1a8OLhkUd — جوالة جامعة الملك سعود (@KsuRovers) August 13, 2019

​وأضافت الإحصائية أنه "تم إيصال 20133 حاجا إلى مقار حملاتهم، فيما تم إرشاد 190974 حاجا بالتوجيه والشرح، كما بلغ عدد الطلعات التي قام بها أفراد الكشافة 6271 طلعة".

​يذكر أن جمعية الكشافة العربية السعودية كانت قد جندت لمهمة الإرشاد فقط في مشعري منى وعرفات وحي العزيزية أكثر من 2500 كشاف وجوال وقائد.

وعمل الإرشاديون في تسعة مراكز إرشاد بمشعر منى، وسبعة مراكز في مشعر عرفات إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني.