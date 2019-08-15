رغد صدام حسين تنشر مقطعا نادرا لشقيقها مع الملك سلمان

نشرت رغد حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مقطع فيديو نادر يظهر استقبال العاهل السعودي السابق فهد بن عبد العزيز والملك سلمان، لعدي حسين أكبر أبناء صدام حسين.

وغردت رغد عبر "تويتر"، قائلة: "مقطع نادر، استقبال الشهيد عدي صدام حسين رحمه الله من قبل الملك فهد بن عبد العزيز والأمير عبد الله بن عبد العزيز والأمير سلمان بن عبد العزيز أثناء افتتاح بطولة كأس الخليج العربي في السعودية عام 1989".

مقطع نادر استقبال الشهيد عدي صدام حسين رحمه الله من قبل الملك فهد بن عبد العزيز والامير عبد الله بن عبد العزيز والامير سلمان بن عبد العزيز اثناء افتتاح بطوله كاس الخليج العربي في السعوديه عام 1989 pic.twitter.com/fyF2Fn21wY — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) August 13, 2019

واعتادت رغد على نشر العديد من المقاطع والصور النادرة، كان آخرها في يونيو/حزيران الماضي، عندما نشرت مقطع فيديو لوالدتها ساجدة خير الله، يعود للسبعينيات.