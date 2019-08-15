رغد صدام حسين تنشر مقطعا نادرا لشقيقها مع الملك سلمان

وغردت رغد عبر "تويتر"، قائلة: "مقطع نادر، استقبال الشهيد عدي صدام حسين رحمه الله من قبل الملك فهد بن عبد العزيز والأمير عبد الله بن عبد العزيز والأمير سلمان بن عبد العزيز أثناء افتتاح بطولة كأس الخليج العربي في السعودية عام 1989".
مقطع نادر استقبال الشهيد عدي صدام حسين رحمه الله من قبل الملك فهد بن عبد العزيز والامير عبد الله بن عبد العزيز والامير سلمان بن عبد العزيز اثناء افتتاح بطوله كاس الخليج العربي في السعوديه عام 1989 pic.twitter.com/fyF2Fn21wY— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) August 13, 2019
واعتادت رغد على نشر العديد من المقاطع والصور النادرة، كان آخرها في يونيو/حزيران الماضي، عندما نشرت مقطع فيديو لوالدتها ساجدة خير الله، يعود للسبعينيات.
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