بعدما رفض مبلغا من حاجة... وزير الداخلية السعودي يقدم 100 ألف ريال وسيارة للطالب السعودي

قدم وزير الداخلية السعودي، الأميرعبد العزيز بن سعود بن نايف، مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي بالإضافة إلى سيارة للطالب العسكري الذي رفض مبلغا قدمته له حاجة خلال أدائه الخدمة في مكة.

ووجه وزير الداخلية السعودي بتعيين الطالب في المدينة التي يرغب بالعمل فيها بعد تخرجه وإكمال دورته التدريبية.

كما أجرى الوزير اتصال هاتفيا مع الطالب، عبر فيه عن شكره وتقديره له على إخلاصه وتفانيه في عمله، داعيا إياه إلى زيارته والالتقاء به بعد انتهاء مهمته في الحج، وفق صحيفة "سبق" السعودية.

هذا وكان الطالب العسكري ماجد بن نادر العبد العزيز، قد رفض مبلغا ماليا، قدمته له حاجة من جنسية عربية، خلال أداء مهمته بالعمل في قطار المشاعر في محطة منى 1، عندما كان يوجِه الحجاج. ورغم إصرار الحاجة إلا أن الطالب ظل على موقفه وهو يتكلم معها بلطف قائلا "هذا واجبي...هذا واجبي" حتى اقتنعت.