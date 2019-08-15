قتيل وجريحان برصاص الجيش الإسرائيلي في المدينة القديمة بالقدس

قتل شاب فلسطيني وأصيب آخرون بجروح برصاص الجيش الإسرائيلي قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بمدينة القدس، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.

وفند شهود عيان ادعاءات الجيش الإسرائيلي وأكدوا أنه لم تكن هناك عملية طعن، وأوضحوا أن مستوطنا حاول اقتحام المسجد الأقصى، وعندما حاول الحراس بمنعه، قام بإطلاق النار على قدم الحارس.

وأضاف الشهود أن الشرطة الإسرائيلية قامت بإطلاق النار باتجاه الحرس ما تسبب بإصابة أحد عناصرها بالخطأ.

وأغلقت القوات الإسرائيلية بوابات البلدة القديمة المؤدية إلى المسجد الأقصى وأرسلت تعزيزات أمنية إلى محيط البلدة القديمة، وسط توترات تنبئ باندلاع مواجهات، ودعوات مقدسية للنزول إلى المسجد الأقصى وإقامة صلاة المغرب على أبوابه المغلقة.

هذا وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنقل أحد المصابين إلى مستشفيات القدس، في وقت منعت فيه القوات الإسرائيلية طواقم الجمعية من الوصول لمصابين آخرين.

وعلى إثر ذلك، أطلقت دعوات مقدسية للنزول إلى المسجد الأقصى وإقامة صلاة المغرب على أبوابه المغلقة.