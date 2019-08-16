Widgets Magazine
تسجيل
14:38 16 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    قيادة المرأة السعودية للسيارة، الرياض، 24 يونيو/ حزيران 2018

    الزواج من أجنبي... ماذا تبقى من مطالب وحقوق المرأة السعودية؟

    © AP Photo / Nariman El-Mofty
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    شهدت السنوات الثلاث الماضية تطورات كبيرة في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بحقوق المرأة ومطالبها، إلا أن بعضها لم يتحقق بعد.

    في البداية، تقول فوزية الحربي، إعلامية وأكاديمية سعودية، إن ما وصلت إليه المرأة السعودية من قرارات وتمكين في السنوات الأخيرة كان ضمن "الأحلام"، إلا أن رؤية المملكة ٢٠٣٠ حققتها قبل الوصول لعام ٢٠٣٠.

    زواج جماعي في كوريا الجنوبية، 7 سبتمبر/ أيلول 2017
    © AFP 2019 / Ed Jones
    فيديو...زواج الإعلامية السعودية روزانا اليامي
    وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن تلك المكاسب ما كانت تتحقق لولا حرص الحكومة على منح المرأة كافة حقوقها، إيمانا منها بالدور المهم للمرأة في بناء الوطن، وخلق التوازن البنائي في المملكة.

    وتابعت:

     بنظري إننا حققنا المطالب الكبيرة والمهمة، والآن الطريق ميسر لنا، كنا نحتاج للتمكين فمكنا، وما بعد التمكين سهل المنال، لذا بنظري أننا كنساء ليس لنا مطالب الآن، بل نحن مطالبات بأن نظهر ونبرز أثار هذا التمكين، في جميع النواحي، ولدي ثقة بأن السعوديات قادرات وأكثر.

    فيما تقول مناهل العتيبي، ناشطة سعودية:

    هناك الكثير من المطالب، وأعتقد أنها لن تلبى إلا من خلال مطالبات بها.

    وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، الجمعة، أن أهم هذه المطالب تتعلق بحق الارتباط بأجنبي وحق تزويج النفس، وبعضها من المطالب الأخرى.

    وتضيف إحدى الناشطات التي طلبت عدم ذكر اسمها أنه على المرأة أيضا الحصول على إذن الوصي لتتمكن من الزواج أو الطلاق. كما أنه من الصعب أيضا حصول المرأة على حضانة الأطفال بعد الطلاق، إذا كان عمر الأطفال أكبر من سبع سنوات للأطفال الذكور، أو تسع سنوات للإناث.

    وتوضح أن المرأة السعودية لا تملك حرية ارتداء ما ترغب به في الأماكن العامة، حيث تلتزم بالعباءة الرسمية.

    وقد احتلت السعودية المرتبة 138 من بين 144 دولة في مؤشر الفجوة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2017.

    ورفعت المملكة، الشهر الماضي، القيود المفروضة على النساء في المملكة، إذ سمحت لهن باستخراج جوازات سفر ومغادرة المملكة دون موافقة ولي الأمر.

    في العام 2017، بدأت أولى خطوات إسقاط الولاية، حين أمر العاهل السعودي بحصر جميع الخدمات التي تتطلب موافقة ولي الأمر لدراستها.

    وألغى القرار الأخير اشتراطات بعض الجهات التي كانت تطلب من السعودية التي تتقدم بأوراق توظيف، أو تود رفع دعوى قضائية، أو استئجار شقة، موافقة ولي أمرها على كل تلك الخدمات التي يحظى بها الرجال في المملكة العربية السعودية.

    انظر أيضا:

    أول إجراء رسمي سعودي بشأن إساءة خطيب مسجد للمرأة
    وزير سعودي يتوعد "خطيب جدة" بعد تصريحاته عن المرأة
    فنانة تركية تعلق على قرارات تخص المرأة السعودية
    ما هي الحقوق الأخرى التي سيمنحها محمد بن سلمان للمرأة السعودية؟
    الكلمات الدلالية:
    المرأة السعودية, المنتدى الاقتصادي العالمي, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متسلقو فريق الإنقاذ على قمة جبال الألب الفرنسية، 19 يناير 2006
    خطر يهدد حياتهم... صور للمتسلقين تأسر الأنفس
    عجلات الناتو تتراجع
    عجلات "الناتو" تتراجع
    صفقات مجانية.. صنعت الملايين
    صفقات مجانية... صنعت الملايين
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك