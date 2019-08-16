أطلقت على طفلتها اسم "مكة"... أول مصرية تلد في الحج

أطلقت حاجة مصرية اسم "مكة" على ابنتها التي أنجبتها خلال موسم الحج، بمستشفى الولادة والأطفال في مكة المكرمة.

ذكرت صحيفة "الأخبار" المصرية، أن الملحق الطبي للسفارة المصرية في السعودية، والمشرف على البعثة الطبية للحج الدكتور عمرو قنديل، زار أول حاجة مصرية، تلد خلال موسم الحج الحالي، مساء أمس الخميس، للإطمئنان على حالتها الصحية هي وطفلتها.

ونلقت الصحيفة عن قنديل، قوله "إن الحاجة المصرية تدعى سماح زاكي أحمد مراد، وتبلغ من العمر 36 عاما، من مدينة النوبارية، في محافظة البحيرة، تابعة لبعثة وزارة الداخلية".

وأشار إلى أن "البعثة الطبية بدأت بمتابعة حالتها منذ وصولها إلى الأراضي السعودية، مرورا بأدائها لمناسك الحج في أماكن المشاعر بمنى وعرفات، حتى أن وضعت مولودتها في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة.

وأضاف أن الولادة جاءت طبيعية تماما، وحالة الأم والطفلة على ما يرام، وتتلقيان الرعاية الطبية اللازمة، ومن المقرر خروجهما من المستشفى، اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن المولودة "مكة"، هي الطفلة الرابعة للأم.