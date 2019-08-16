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17:38 16 أغسطس/ أب 2019
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    ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    بعد أنباء قالت إنه محمد بن سلمان... السودان يكشف عن "زائر سعودي رفيع"

    © AFP 2019 / Brendan Smialowski
    العالم العربي
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    قال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري السوداني، الفريق ركن شمس الدين كباشي، إن المجلس اتخذ جميع الإجراءات التأمينية والتنظيمية اللازمة لبدء احتفالات البلاد بالتوقيع على الوثيقة الدستورية وبداية الفترة الانتقالية.

    ومن المقرر أن يوقع المجلس العسكري وقوى التغيير بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم 17 أغسطس/ آب. كما سيتم إعلان تشكيل المجلس السيادي يوم 18 أغسطس، وتعيين رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس، وتشكيل الحكومة يوم 28 أغسطس.

    وقال كباشي في تصريحات لصحيفة "العين" الإخبارية "تبدأ مراسم الاحتفال باستقبال الضيوف بمطار الخرطوم الدولي"، مشيرا إلى أن بعضها سيصل الجمعة، على أن يتم التوقيع عند الحادية عشرة صباح السبت بقاعة الصداقة التي تقع في شارع النيل بالعاصمة الخرطوم، إذ سيغادر الضيوف في اليوم نفسه.

    نائب رئيس المجلس العسكري السوداني قائد قوات الدعم السريع حميدتي
    © REUTERS / Mahmoud Hjaj
    المجلس العسكري السوداني يعلن الاحتفال بـ"السلطة الانتقالية" بحضور دولي

    وكشف كباشي عن قائمة الرؤساء الذين أكدوا الحضور، وهُم رؤساء: جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وتشاد إدريس ديبي، وكينيا اوهور كنياتا، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بينما اعتذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن عدم الحضور، فيما أكد وزير خارجية أوغندا حضوره.

    وأضاف كباشي أن "وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير سيكون ضمن الحضور إلى جانب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، ووفد من البرلمان العربي والجامعة العربية".

    وأوروبيا، تقرر حضور وزير خارجية فنلندا المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى السودان بيكا هافيستو، بالإضافة إلى المبعوث الخاص البريطاني للسودان روبرت فيروز، وممثل ثالث لبعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم.

    وبحسب الكباشي، يصل اليوم الجمعة، مبعوث الرئيس الصيني الخاص للسودان هو جينتاو للمشاركة في حفل توقيع الوثيقة الدستورية.

    وتشمل قائمة الحضور أيضاً قيادات الخدمة المدنية والسفراء المعتمدين لدى السودان ورؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، والإدارة الأهلية، والقيادات الدينية وقادة العمل الإعلامي.

    وكانت وسائل إعلام سودانية نقلت عن مصادر أن الرئيس المصري سيحضر، هو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، لكن تصريحات كباشي لا تتضمن ذلك.

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    الكلمات الدلالية:
    المجلس العسكري السوداني, السودان
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