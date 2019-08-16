السودان... المجلس العسكري الانتقالي يفتح باب التواصل مع الحركات المسلحة

فتح المجلس العسكري الانتقالي في السودان، باب التواصل مع الحركات المسلحة في البلاد.

قالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن هذه الخطوة تأتي ضمن إنجازات المجلس، برئاسة الفريق أول جمال الدين محمد عمر، الهادفة للمحافظة علي وحدة واستقرار البلاد سياسيا واجتماعيا.

وكان المجلس العسكري السوداني قد أعلن، أمس الخميس، أن الاحتفال بإبرام وثائق الانتقال للسلطة الانتقالية سيقام السبت في العاصمة الخرطوم، وبحضور دولي وإقليمي.

وقال المجلس في بيان: "سيكون الاحتفال بإبرام وثائق الانتقال للسلطة المدنية قائم في ميعاده المحدد في تمام الساعة الواحدة ظهرا ( 11:00 تغ) السبت 17 أغسطس/ آب الجاري بقاعة الصداقة في الخرطوم".

وأضاف أن الاحتفال سيشهد "حضور عدد من رؤساء الدول (لم يسمهم) وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والبعثات الدبلوماسية وقادة وزعماء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والطوائف الدينية الإسلامية والمسيحية بالبلاد".

ويقصد بوثائق الانتقال للسلطة المدنية، كل من وثيقتي الإعلان السياسي الموقعة في 17 يوليو/تموز الماضي، ووثيقة الإعلان الدستوري الموقعة بالأحرف الأولى في 4 أغسطس الجاري واللتين تمهدان لإعلان تشكيل الحكومة، وبداية الفترة الانتقالية.

وفي ذات الصدد، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، وجدي صالح، إن مراسم التوقيع على وثائق الفترة الانتقالية ستتم بحضور الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا (الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج)، وزعماء ورؤساء دول الجوار والضامنين على وثائق الفترة الانتقالية.