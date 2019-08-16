السلطات السعودية تتحرك فورا بعد انتشار فيديو لشبان يعتدون على امرأة

أثار مقطع فيديو منتشر على شبكة الإنترنت، غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يوثق اعتداء مجموعة من الشبان على امرأة.

ويظهر الفيديو، استيلاء الشبان على مجموعة من الألعاب الإلكترونية، التي تقوم البائعة بتأجيرها، في حديقة الأمير محمد بن ناصر في محافظة العيدابي بجازان، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وحاولت السيدة مطاردة الشبان في الحديقة، من أجل استرداد بضاعتها، ولكن تطور الأمر فيما بعد إلى اشتباك بالأيدي.

وطالب عدد من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، بالقبض على الشبان، وتقديمهم إلى النيابة العامة لينالوا العقاب الرادع.

معتدين على بائعة في حديقة العيدابي اتمنئ محاسبتهم 💔 #جازان #العيدابي pic.twitter.com/oCNv2Xyw6B — عبدالاله بن حسن (@i09OK) August 16, 2019

الله يلعنها تربيه كذا هذي تربيه حيوانات بيئه زباله

#جازان



أم تترزق مع عيالها تتعرض لمضايقات من قبل طائشين في حديقة الأمير محمد بن ناصر في #محافظة_العيدابي في #جازان — فايز بن محمد 🇸🇦 منديالي💛 (@f525zz) August 16, 2019

والله العظيم اشكالهم كثيره هالسرابيت من المفترض ان كل حديقه يكون لها حارس امن او شخص مسؤول عنها #نطالب_بالقبض_على_معتدي_امراة_العيدابي https://t.co/4nVgAo95hp — '’ The impossible '’ (@m9_or) August 16, 2019

ووجه محافظ العيدابي، عبد الله بن محمد الظافري، باتخاذ اللازم حيال ممارسات الشبان، وتعديهم على ممتلكات سيدة حديقة العيدابي.

وأكد الظافري أنه ستتم محاسبة المتسببين في الواقعة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة، كما وجه بدعم السيدة وتسهيل عملها بصورة مناسبة.