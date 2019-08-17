بالفيديو... مشاجرة عند مدخل ناد ليلي تنتهي بإطلاق نار بدم بارد

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق نار من قبل شاب "أزعر" على صاحب ناد ليلي في مدينة الصويفية وسط العاصمة الأردنية عمان.

ويظهر مقطع الفيديو شابان وهما يعتديان على صاحب ناد ليلي، حيث يقوم أحدهم بإطلاق النار على القدمية ويلقيه أرضا.

من جهته قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن بلاغا ورد فجر اليوم لمديرية شرطة جنوب عمان حول قيام شخصين من ذوي الأسبقيات الجرمية بالاعتداء بالضرب على أحد الأشخاص أثناء وجوده في منطقة الصويفية وقيام أحدهما بإطلاق عدة عيارات نارية على قدميه إثر خلافات سابقة بينهم وهو ما ظهر خلال فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

#الصويفيه فلم جديد برعاية زعران الأردن pic.twitter.com/npa6Z4ExiN — ابو الحيدر العويدي (احمد) 🇯🇴 (@ahmadmwoalabbad) August 16, 2019

وأضاف الناطق الإعلامي ان فريق تحقيقي من إدارة البحث الجنائي باشر التحقيق في القضية والبحث عن مطلق النار ومن معه حيث تمكنوا من القاء القبض على مطلق النار وبوشر التحقيق معه فيما البحث جارٍ عن الشخص الاخر الذي كان برفقته. وفقا لموقع "الرأي". الأردنية.