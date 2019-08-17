الجبير: السعودية تؤمن بأهمية استقرار السودان

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم السبت، أن بلاده ساهمت في تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة والسودان ، لافتا إلى قناعة الرياض بأهمية الحفاظ على أمن واستقرار السودان.

وقال الجبير، خلال مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم، على هامش مشاركته في حفل التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري"نؤمن بضرورة الحفاظ على استقرار السودان وحمايته من أي تدخلات خارجية".

وأكد الجبير على استمرار دعم السودان ماديا، عبر "صندوق التنمية السعودي".

وأضاف الجبير في سلسلة تغريداتعلى تويتر أن السعودية تؤمن بضرورة الحفاظ على استقرار السودان"نؤمن بضرورة الحفاظ على استقرار السودان وحمايته من أي تدخلات خارجية، واعتبر استقرار السودان جزءا مهما من استقرار المنطقة، ويسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين.

4- إن استقرار #السودان هو جزء مهم من استقرار المنطقة ويسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) August 17, 2019

وأكد الجبير أن بلاده كانت ومازالت مع كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره، ومساهمتها الفاعلة في التوصل لاتفاق الشراكة الموقعة بين الأطراف السودانية.

2- المملكة كانت ومازالت مع كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره ومساهمتها الفاعلة في التوصل لاتفاق الشراكة الموقعة بين الأطراف السودانية ودعمها الجهود التي قادتها دولة إثيوبيا الفيدرالية والاتحاد الأفريقي امتداداً لهذا النهج — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) August 17, 2019

ووقّع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية.