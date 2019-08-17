الكويت تدين استهداف حقل ومصفاة الشيبة السعودي بطائرات مسيرة

أدانت الكويت، اليوم السبت، الهجوم الحوثي، الذي استهدف حقل الشيبة النفطي جنوب شرقي السعودية، معربة عن تضامنها مع الرياض لاتخاذ إجراءات لحماية أمنها عقب الحادث.

وقالت الخارجية الكويتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، "إن مصدرا مسؤولا أعرب طعن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداء الذي تعرض لع حقل الشيبة البترولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأن هذا العمل يستهدف أمن واستقرار المملكة، ويتطلب جهدا عالميا لوقفه".

الخارجية: الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداء الذي تعرض له حقل الشيبة البترولي في السعودية وتؤكد أن هذا العمل الذي يستهدف أمن المملكة واستقرارها وإمدادات الطاقة العالمية يتطلب جهدا عالميا لوقفه بما يجنب المنطقة مزيدا من التوتر#الكويت #كونا

(أ.ف) — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) August 17, 2019

وأكد المصدر "وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها".

وأعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم السبت، استهداف حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي السعودية على الحدود مع الإمارات بـ10 طائرات مسيرة، فيما أكدت أكدت الرياض أن الهجوم لم يؤثر على الإنتاج ولم يسبب خسائر بشرية.