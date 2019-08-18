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18:21 18 أغسطس/ أب 2019
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    نتنياهو

    نتنياهو يهدد بشن حملة عسكرية واسعة على غزة

    © REUTERS / POOL
    العالم العربي
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    هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشن حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة، ردا على استمرار إطلاق الصواريخ وعمليات التسلل.

    وذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الأحد، أن نتنياهو أدلى بتصريحات قوية على الاستعداد للقيام بحملة عسكرية كبيرة على قطاع غزة، بدعوى وقف عمليات إطلاق الصواريخ والقذائف من القطاع على المستوطنات الإسرائيلية بمنطقة غلاف غزة.

    وأفادت القناة بأن نتنياهو قد صرح بذلك أثناء تواجده في مطار بن غوريون بتل أبيب، قبيل توجهه إلى أوكرانيا في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين.

    وقال نتنياهو:

    إذا لزم الأمر، سنبدأ حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة بغض النظر عن الانتخابات.

    وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي:

    أطلب من الجيش الإسرائيلي الاستعداد لشن حملة عسكرية على غزة، بعد محاولة تسلل خمسة من الفدائيين الفلسطينيين للداخل الإسرائيلي، ونحن سنقوم بذلك للحفاظ على الأمن والهدوء.

    وفي وقت سابق من صباح اليوم، الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه تم رصد عدد من المشتبه بهم من المسلحين بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن مروحية ودبابة تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت باتجاههم النار.

    وقتل الجيش الإسرائيلي على إثر ذلك مقتل فلسطينيين، بدعوى محاولتهم التسلل من قطاع غزة إلى إسرائيل.

    وشن الطيران الإسرائيلي غارة شمال قطاع غزة بعد محاولة شبّان اجتياز الحدود والوصول إلى الأراضي الإسرائيلية شرق بيت لاهيا.

     وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: 

    رصدت قوات جيش الدفاع عدد من المشتبه فيهم وهم مسلحين بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة، وقامت مروحية حربية ودبابة بإطلاق النار باتجاههم.

    ودوت صافرات الإنذار، في وقت سابق مساء أمس السبت، في عدد من المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، بعد رصد منظومة القبة الحديدية الدفاعية لإطلاق قذائف صاروخية من داخل القطاع.

    وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، ليلة السبت، غارات على مواقع متفرقة من قطاع غزة، وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك": 

    شنت الطائرات الحربية غارات على قطاع غزة، حيث أطلقت صواريخ متفرقة صوب أراضي زراعية مفتوحة.

    كما شهد يوم الجمعة الماضي، إطلاق الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل، وجاء في بيان الجيش أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في مدينة سديروت، وقرية إيبيم، وكيبوتسات إيرز، وجيفيم، وهاير نير، ونير آم.

    انظر أيضا:

    الجيش الإسرائيلي يطلق النار باتجاه السياج الأمني شمال قطاع غزة
    الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على مناطق شمال غزة
    سماع أصوات انفجارات في مستوطنات غلاف غزة
    الطيران الحربي الاسرائيلي يشن غارات على مواقع شرق غزة
    الكلمات الدلالية:
    غزة, إسرائيل, نتنياهو
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