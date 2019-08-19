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20:09 19 أغسطس/ أب 2019
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    البرلمان التونسي - تونس

    تونس... "التزكيات المزورة" قد تهدد الانتخابات الرئاسية 

    © AP Photo / Hassene Dridi)
    العالم العربي
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    تسببت وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في تغيير مواعيد الانتخابات، حيث أصبحت الانتخابات الرئاسية سابقة لأوانها بحكم الدستور.

    وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية يوم 15 سبتمبر/ أيلول 2019 موعدا لإجراء الانتخابات، وهو ما أجبر المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى الإسراع بتقديم أوراق ترشحهم.

    علم تونس
    © Sputnik . ألكسندر فالف
    تونس... قبول 26 مرشحا للانتخابات الرئاسية من أصل 97 بشكل أولي
    ووصل عدد المرشحين لهذا الاستحقاق الانتخابي إلى 98 مرشحا، أسقطت منهم الهيئة 72 لعدم اكتمال ملفاتهم، لكن المتبقين كانوا موضوع جدل طفا على السطح بسبب اكتشاف البعض لتزوير هوياتهم من أجل تزكية مرشحين للرئاسة، إلى جانب تزوير تزكيات نواب برلمانيين.

    تزكيات شعبية مزورة

    منتصر الحيزم، واحد من رجال التعليم في محافظة المنستير، اكتشف بالصدفة وجود اسمه بين آلاف الأسماء المزكية لأحد المرشحين المعروفين للرئاسة، وهو ما دفعه إلى تقديم شكوى جزائية مفادها تدليس إسمه في تزكية لأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها دون علمه. 

    ومن جانبه قال الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير، والمهدية فريد بن جحا، إن النيابة العمومية بالمنستير أذنت لفرقة الشرطة العدلية بفتح تحقيق في هذا الشأن. 

    ويقول القاضي الإداري عماد الغربي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن إثبات التزوير يأخذ وقتا في القضاء الجزائي والمشكلة أن الآجال الانتخابية لم تمنح المحكمة الإدارية سوى 5 أيام للبت في القضايا الانتخابية، مؤكدا أن هناك قضايا لتزكيات مزورة وقضايا تدليس في انتخابات 2014 لم يبت فيها القضاء إلى حد اليوم، مضيفا: "ها نحن اليوم على أبواب انتخابات 2019 ولم يتم حل أي من الملفات المتعلقة بانتخابات 2014".

    ويقول عدد كبير من المواطنين أنهم وجدوا أنفسهم ضحية تزوير، ومن بينهم لطفي المازني 29 سنة، الذي قال إنه اكتشف تزوير هويته بعد الجدل، الذي تابعه على موقع التواصل الاجتماعي.

    ويضيف آخر، في حديثه لـ"سبوتنيك": "بعد تصاعد هذا الجدل وجدت أحد الأصدقاء قد نشر تدوينة يخبر فيها بكيفية التثبت وعندما قمت بالعملية وجدت نفسي أزكي أحد المرشحين الذي أنا نفسي لا أتفق معه لا في توجهاته ولا في برامجه".

    رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد
    © REUTERS /
    الشاهد للشعب التونسي: لم نقل إن الحال يتبدل بين ليلة ونهار
    تصاعد حدة الجدل على الساحة السياسية والتزوير الذي عصف بالتزكيات الشعبية أثار الشكوك حول تزكيات النواب ما دفع بالمجتمع المدني إلى الضغط على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لنشر التزكيات البرلمانية.

    وأكد نشر التزكيات البرلمانية شكوك التزوير، حيث اكتشف النائب بمجلس نواب الشعب ماهر المذيوب أنه قام بتزكية المرشح حاتم بولبيار، وفور اكتشاف اسمه في قائمة المزكيين نشر تدوينة قال فيها "أنا ماهر المذيوب عضو مجلس نواب الشعب أؤكد تأكيدا تاما أنني لم أزك المدعو حاتم بولبيار ولم أوقع له مطلقا". 

    تدوينة ماهر المذيوب، لم تختلف كثيرا عن تدوينة النائبة بمجلس نواب الشعب كريمة التقاز، التي نشرتها عقب اكتشاف اسمها في قائمة المزكين لنفس المرشح". 

    حماية الانتخابات من التزوير

    من جهته يقول القاضي الإداري عماد الغربي، في تصريح لـ"سبوتنيك" إنه لا توجد ضمانات لحماية الانتخابات من التدليس والتزوير.

    و يضيف عماد: "هناك فراغ تشريعي واختلاف كبير بين القضاء الجزائي الذي يأخذ وقتا طويلا في إثبات تهمة التزوير والقضاء الانتخابي، الذي ينتظر إثباتا من القضاء الجزائي". 

    وحسب رأي القاضي عماد الغربي، فان إثبات تهمة التزوير مهمة صعبة جدا فيمكن أن يكون الشخص أو النائب الذي زكى المرشح قد زكاه حقيقة ثم تراجع بعد ذلك وهذا عند إثباته يبرئ المرشح من تهمة التزوير.

    © REUTERS / AMMAR AWAD
    تونس.. 97 مترشحا للانتخابات الرئاسية
    ووضع الفراغ التشريعي الذي لم يأخذ بعين الاعتبار إمكانية تزوير التزكيات، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مأزق كبير، ويقول أنيس الجربوعي، العضو بهيئة الانتخابات: "إن المشرع عندما وضع إلزامية التزكيات الشعبية لم يفرض أن تكون معرفة بالامضاء إيمانا منه بوجود مستوى من الأخلاق السياسية على حد تعبيره".

    ويؤكد الجربوعي في تصريحه: "الهيئة ليست ضابطة عدلية لتتبع المزورين، لكننا قمنا بكل الجهود المطلوبة منا كهيئة وطابقنا جميع معلومات المزكين، هل هم متواجدون في بنك معلومات الهيئة هل هم ناخبون، وهل قاموا بتزكية أشخاص آخرين، تثبتنا من جميع هذه المعلومات لكننا لا نستطيع أن نجيب على سؤال: هل هذا الشخص أو ذاك زكى فعلا المرشح أم لا؟".

    تونس
    © Sputnik . mariem gdira
    تونس.. رفض 60 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية حتى الآن
    وبعد أيام من انتهاء موعد قبول الترشحات سعت الهيئة إلى تضمين جميع قوائم المزكين في بنك معلومات الهيئة كما وضعت رقما للتثبت من عملية التزكيات لكل مواطن كما طالبت الهيئة جميع ضحايا عمليات التزوير الى التقدم بشكاية إلى النيابة العمومية.

    ويقول الفصل الرابع من قانون حماية المعطيات الشخصية "تعتبر معطيات شخصية على معنى هذا القانون كل البيانات مهما كان مصدرها أو شكلها، التي تجعل شخصا طبيعيا معرّفا أو قابلا للتعريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء المعلومات المتصلة بالحياة العامة أو المعتبرة كذلك قانونا".

    وبعد تصاعد جدل التزكيات المزورة نشرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بيانا أكدت فيه أن تزوير التزكيات لا يدخل في معالجة المعطيات الشخصية كيفما عرفها الفصل 6 منه، بل إنها تشكل فعلا إجراميا تعاقب عليه المجلة الجزائية.

    ودخل ناشطوا المجتمع المدني أيضا على خط الأزمة، وقالت رجاء الجبري الكاتب العام لشبكة مراقبون إنه وخلافا لتجاوزات 2014، التي لم يبت فيها القضاء إلى اليوم ستعمل الشبكة على جمع مختلف الشكايات المتعلقة بالتزوير من أجل التقدم بشكاية في التدليس والتزوير كما تعهدت الشبكة عبر كاتبتها العامة أنها ستتابع الموضوع وستسعى إلى الضغط من أجل معاقبة المزورين. 

    انظر أيضا:

    تونس.. رفض 60 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية حتى الآن
    هيئة الانتخابات التونسية: رفض طلب أكثر من 66 مرشحا لانتخابات الرئاسة من أصل 97
    تونس... قبول 26 مرشحا للانتخابات الرئاسية من أصل 97 بشكل أولي
    تونس.. 97 مترشحا للانتخابات الرئاسية
    الكلمات الدلالية:
    الانتخابات الرئاسية, قايد السبسي, تونس
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