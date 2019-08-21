الجيش الليبي: سلاح الجو يستهدف عدة مواقع في العاصمة طرابلس

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، استهداف سلاح الجو الليبي عدة مواقع في العاصمة الليبية طرابلس.

بنغازي – سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك نسخة منه إن "مقاتلات السلاح الجوي تستهدف في غاراتها مواقع الميليشيات في عدد من تمركزاتها في العاصمة طرابلس".

وتتواصل منذ أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس، حيث قُتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح الآلاف من العائلات.