إسرائيل والولايات المتحدة توقعان على اتفاقية تعاون في الدول النامية

أعلنت إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، عن توقيعهما على اتفاق لتعزيز التعاون في الدول النامية مثل أفريقيا وأميركا اللاتينية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها: "وزير الخارجية يسرائيل كاتس ورئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية السيد مارك جرين وقّعا اليوم على اتفاق بين إسرائيل والوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتعزيز التعاون بين البلدين في الدول النامية".

وأضافت الخارجية في بيانها: "سيتم تعزيز التعاون في دول مثل أفريقيا وأميركا اللاتينية بعدة مجالات منها الزراعة، والمياه، والتكنولوجيا، والتربية والتعليم".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر إسرائيل الحليف والشريك الأول لها.