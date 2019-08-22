"أنصار الله" تعلن إلحاق خسائر بقوات يمنية وإعطاب دبابة "أبرامز" سعودية في جيزان

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أمس الأربعاء، مقتل وإصابة عسكريين يمنيين بقصف في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وأفادت "أنصار الله" عبر حساب مركزها الإعلامي على "تويتر"، بأن مدفعية الجماعة قصفت تجمعات عسكرية يمنية شرق الخوبة والدود في جيزان، موقعة قتلى وجرحى في صفوفها.

وذكرت أن مقاتلي "أنصار الله" استهدفوا بصاروخ موجه دبابة ابرامز سعودية في موقع العمود شمال الخوبة في جيزان، أدى إلى إعطابها.

وأشارت إلى إطلاق صاروخين محلي الصنع نوع زلزال1 "مداه 3 كيلومترات" على تجمعات لقوات يمنية قبالة منفذ علب الحدودي في قطاع عسير.

في قطاع نجران، أعطيت "أنصار الله" آلية عسكرية يمنية في موقع الحماد أثر قصف بقذائف المدفعية، حسب إعلام الجماعة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.