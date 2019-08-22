بالفيديو... مصرع مضيفة طيران بحادث سير مروع في السعودية

نعت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الخميس، إحدى المضيفات، بعد مصرعها بحادث سير مروع في الطريق من مدينة الرياض إلى مطار الملك خالد.

وكانت الحافلة تقل مجموعة مضيفات، إذ أصيبت 11 مضيفة، بينهن حالات حرجة، فيما فارقت واحدة الحياة.

ونشرت الخطوط السعودية بيانا جاء فيه: "تعرضت إحدى حافلات الخطوط السعودية الخاصة بنقل المضيفات لحادث مروري وهي في طريقها إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض".

تعرضت إحدى حافلات #الخطوط_السعودية الخاصة بنقل المضيفات لحادث مروري وهي في طريقها إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض

وأسفر الحادث الذي باشرته على الفور فرق الإسعاف والمرور عن وفاة إحدى الزميلات وتعرض عدد منهن لبعض الإصابات

رحم الله الزميلة المتوفاة، وعجل بشفاء الزميلات المصابات — مركز الاتصال (@svmedia_center) August 21, 2019

وأضاف البيان: "أسفر الحادث الذي باشرته على الفور فرق الإسعاف والمرور عن وفاة إحدى الزميلات وتعرض عدد منهن لبعض الإصابات.. رحم الله الزميلة المتوفاة، وعجل بشفاء الزميلات المصابات".